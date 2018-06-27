В Нацбанке объяснили, почему так обесценилась гривна

Национальный банк Украины (НБУ) объясняет снижение покупательной способности гривны с 1996 года в 14 раз кризисными периодами, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

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"Изменение покупательной способности национальной валюты – неизбежное следствие изменений в экономике любой страны, которая проходит через периоды и экономического роста и кризисов. Макроэкономические изменения в Украине на протяжении лет, прошедших со времени денежной реформы в 1996 году, не могли не сказаться на количестве потребительских товаров, что можно купить за одинаковое количество гривен", – говорится в сообщении.



Изменение покупательной способности

Наибольшие спады покупательской способности гривны пришлись на кризисные периоды, которые сопровождались всплесками девальвации и инфляции. Именно в 1996, 1998 – 2000, 2004 и 2008 годах гривна потеряла большую часть своей первоначальной покупательной способности.

При этом рост уровня цен сопровождались и соответствующими изменениями в номинальных и реальных доходах населения, говорят в НБУ.

Среднедневная заработная плата

"В частности, среднедневная заработная плата по сравнению с 1996 годом возросла более чем в 50 раз. Кроме того, существенно возросла роль безналичных расчетов и изменились модели поведения потребителей", – пояснили в НБУ.