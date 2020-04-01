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      В Нацбанке прогнозируют существенный рост дефицита Госбюджета: что это означает

      - Читати новину українською
      НБУ: дефицит госбюджета вырастет до 8%, но это не страшно / UA.NEWS

      Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Сологуб убеждает, что в 2020 году дефицит госбюджета вырастет с 2% до 8%. В то же время он заверил что волноваться украинцам не следует.

      Как пояснил Сологуб во время онлайн-конференции, организованной Европейской бизнес ассоциацией, краткосрочный рост дефицита государственного бюджета является инструментом преодоления последствий экономического кризиса. В то же время оно не несет в себе угрозы для макрофинансовой стабильности.

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      Расчеты правительства показывают рост дефицита государственного бюджета в 2020 году с 2% до 8%. Да, это значительный рост, но потом экономика восстановится. Краткосрочный рост дефицита бюджета на один год не является большой проблемой,
      – отметил заместитель председателя правления НБУ.

      Он добавил, что по сравнению с другими развивающимися странами с точки зрения бюджета ситуация в Украине уже не так плоха.

      "У нас есть доступ к помощи от других доноров, не нужно вести долгих переговоров. Нужно сделать то, что давно нужно было сделать, и получить доступ к финансированию", – подчеркнул Сологуб.

      Также руководитель Нацбанка сообщил, что соотношение госдолга к ВВП может возрасти с 50% до 60 – 70%.

      "Если в следующем году экономика вернется к росту, то рост может составить 10%, а реальная – 3%. Тогда мы вернемся к снижение соотношения госдолга к ВВП", – подытожил он.

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      Отметим, что в марте 2020 года доходы бюджета составили 87,9 миллиарда гривен, в то же время было запланировано 98,1 миллиарда гривен. Следовательно, уровень невыполнения плана по доходам составляет 10,4%. Из них недобор поступлений по налогам и таможне – 8,8 миллиарда гривен.

      С основными цифрами Госбюджета на 2020 год можете ознакомиться по этой ссылке.

      Что такое дефицит бюджета?
      Это, когда расходы бюджета превышают его доходы. Бюджетный дефицит – одна из основных причин инфляции. Он является результатом экономической нестабильности, сокращения поступлений в бюджет, рост расходов из бюджета.

      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Деньги НБУ Бюджет 2020 Бюджет
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