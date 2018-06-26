В Нацбанке рассказали, на сколько обесценилась гривна за всю свою историю
Украинская гривна обесценилась в 14 раз от времени проведения денежной реформы в 1996 году, которой и вводилась украинская национальная валюта.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на директора департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктора Зайвенко.
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"Со времени проведения денежной реформы, банкнотный ряд в Украине пополнялся банкнотними новых номиналов. Действующий в настоящее время ряд банкнот и монет является слишком большим и не полностью соответствует тем изменениям, которые произошли в стране за это время", – отметил Зайвенко.
Он объяснил, что нужды в мелких монетах нет, потому что 1 гривна сегодня равна 7 копейкам гривны образца 1996 году по уровню покупательной способности.
Напомним, 27 апреля Национальный банк Украины ввел в обращение новые монеты достоинством 1 и 2 гривны. В целом до конца года будет отчеканено около 140 миллионов монет номиналом 1 гривна и 145 миллионов монет номиналом 2 гривни.
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