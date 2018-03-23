В Нацбанке рассказали, сколько денег уничтожили в 2017-м

В прошлом году Национальный банк Украины утилизировал изношенных банкнот на 48,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщают "Украинские Новости".

Из оборота изъяли 83,4 миллиона банкнот по гривне, 63 миллиона по 2 гривны, 77,5 миллионов банкнот по 5 гривен, 85,1 миллион банкнот по 10 гривен и 71,7 миллиона по 20.

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Кроме того уничтожили 128,6 миллиона банкнот по 50 гривен, 129,8 миллионов банкнот по 100 гривен, 96,7 миллионов банкнот по 200 гривен и 13,4 миллионов банкнот по 500.

В Украине банкноты из оборота изымают несколькими способами – при осуществлении расчетных, валютно-обменных операций с предприятиями розничной торговли, банками и другими организациями; при сдаче изношенных и поврежденных банкнот в учреждения банков и в Национальный банк и при обработке банкнот на автоматизированных системах обработки банкнот в учреждениях банков и в Национальном банке.