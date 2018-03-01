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В Нацбанке поделились неприятными новостями относительно инфляции

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В Украине вырос уровень инфляции
В Украине вырос уровень инфляции / Соцсети

В январе уровень инфляции в Украине изрядно вырос в годовом измерении. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале, поэтому Нацбанк повышает учетную ставку до 17% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба госрегулятора.

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"В январе 2018 года потребительская инфляция ускорилась до 14,1% в годовом измерении и, следовательно, превысила траекторию прогноза Национального банка. По предварительным оценкам, высокие темпы инфляции сохранились и в феврале. Это прежде всего обусловлено более высокими, чем ожидалось, темпами роста цен на продукты питания и услуги. Также к этому привело повышение цен на топливо из-за более существенного подорожания нефти на мировых рынках и ослабления гривны в предыдущие месяцы", – отмечают в НБУ.

Кроме того, представители финучреждения отметили, что базовая инфляция в январе ускорилась до 9,8% в годовом измерении.

"Это стало результатом действия ряда факторов: увеличение производственных затрат вследствие дальнейшего роста заработной платы высокими темпами, ослабление гривны на протяжении нескольких предыдущих месяцев и ускорение потребительского спроса", – подчеркивается в сообщении.

В то же время в Нацбанке добавляют, что в связи со сложившейся ситуацией правление банка приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых со 2 марта 2018 года.

Проведение Национальным банком более жесткой монетарной политики с октября прошлого года противодействовало росту инфляционного давления. Как и ожидалось, повышение учетной ставки стимулировало рост процентных ставок по операциям банков и увеличение привлекательности рублевых финансовых инструментов. Это, в частности, способствовало активному притоку иностранного капитала в государственные ценные бумаги в национальной валюте. Стоит отметить, что потоки краткосрочного капитала могут при определенных условиях быть достаточно волатильными и создавать риски для внешней устойчивости экономики. Однако пока Национальный банк оценивает такие риски как низкие,
– убеждает госрегулятор.

Также в НБУ отметили, что в результате прихода валюты в Украину (от не ее жителей и благодаря экспорту) укрепился курс гривны, но в то же время курс доллара ослаб на мировых валютных рынках, поэтому, "если рассматривать динамику курса гривны в целом к корзине валют – основных торговых партнеров Украины – она пока не создает предпосылок для более быстрого снижения инфляции".

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"Инфляционные риски все еще остаются актуальными. Среди них: высокая уязвимость экономики Украины в связи с тем, что продолжает отсрочиваться получение очередного транша по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, повышенные инфляционные ожидания экономических агентов; существенные темпы роста потребительского спроса. Соответственно, учитывая необходимость нивелирования влияния указанных рисков и сдерживания инфляционного давления, Национальный банк считает необходимым повысить учетную ставку до 17% годовых", – резюмируют в Нацбанке.

Теги: Новости Украины Деньги НБУ Доллар-Гривна Гривна Инфляция
Источник: 24 Канал
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