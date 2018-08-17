В начале осени озвучу свою четкую позицию, – Садовый о решении идти в Президенты

Лидер партии "Объединение "Самопомич" и городской председатель Львова Андрей Садовый еще не решил, будет ли участвовать в предстоящих президентских выборах, однако свое решение обещал объявить в начале осени.

Об этом львовский мэр рассказал 15 августа в эфире "Радио НВ".

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"Я городской голова Львова и понимаю, что если действующая власть, выставляя политические ультиматумы, год назад посмела искусственно делать блокаду для почти миллионного города, то я должен взвесить все "за" и "против", – сказал Садовый.

По словам лидера "Самопомочи", он воспринимает решение об участии в выборах как очень ответственный шаг, поэтому "не разбрасывается словами".

"Много людей говорят о своих намерениях, но не все эти намерения реализуют. Для меня должность президента – это колоссальная ответственность за судьбу страны. Как я уже говорил, речь идет про электрический стул. Поэтому мое решение зависит от внутренней готовности и чувства ответственности. Но долго тянуть не буду, думаю, что в начале осени я озвучу свою четкую позицию", – заявил Садовый.