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В Национальной опере устроили перформанс в поддержку людей с недостатками слуха

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Уникальный флешмоб на сцене Национальной оперы. Впервые в истории там устроили своеобразную акцию поддержки людей с нарушениями слуха, ведь в Украине таких около 3 миллионов.

Виталий не слышит с детства. Закончил школу, университет, по образованию актер. У Виталия счастливая семья. Жена у Виталия слышит, как и двое деток.

"Сомневался, думал, что у детей может будет проблема со слухом, но все нормально. Я выдохнул, успокоился, дети подросли, общаемся. Моя жена смотрит, дети смотрят, смеются, а я смотрю и спрашиваю почему смеются, что говорили", – рассказал человек с нарушением слуха Виталий Науменко.

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Единственное, не любит ходить с семьей в кино. Потому что обычно на фильмах нет субтитров, как и в телепрограммах. Не обходится и без неприятных ситуаций. Как-то Виталия остановил полицейский в метро и долго не мог объяснить, в чем причина остановки.

Примерно миллион человек в Украине не слышат. Около 3 миллионов имеют проблемы со слухом. На самом деле, эта цифра может быть большей, потому что официальной статистики Минздрава нет. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, общественная организация "Почувствуй" устроила уникальный перформанс в Национальной Опере. Такого еще никто никогда не делал.

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Начался спектакль Джузеппе Верди Набукко. Звучит музыка и вдруг остановилась. Зрители такого не ожидали. Признаются, что были шокированы.

Я была поражена такой идеей, действительно было интересно понять, как это, когда ничего не слышно,
– сообщила зрительница из Бельгии Элис.

Перформанс создали именно для людей, которые слышат, говорят организаторы перформанса.

"Слух теряется медленно и незаметно. Эта акция направлена на то, чтобы человек проверил свой слух, чтобы был более внимателен к своим родственникам, детям друзей, когда они переспрашивают, когда громко включают телевизор, потому что это могут быть первые признаки проблемы со слухом", – отметила председатель благотворительного фонда "Почувствуй" Людмила Пышная.

Режиссер оперы признается, не сразу согласился на такой шаг, и когда понял масштабы проблемы, решил с коллективом поддержать инициативу. Но и часто именно музыканты имеют проблему со слухом из-за постоянной сильной звуковой нагрузки. На самом же деле потерять способность слышать может каждый.

Теги: Новости Киева Новости Украины
Источник: 24 Канал
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