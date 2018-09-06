В Национальном академическом театре имени Франко открылся 99 сезон

Откровенно о восстановлении на родной земле. Спектакль "Очищение" станет первой премьерой 99-го сезона Национального академического театра имени Ивана Франко.

На примере жизни одной женщины, зрителям продемонстрируют все катаклизмы, которые пережила Эстония на пути к независимости.

"ХХ век, 30-е годы, затем 50-е, потом 90 ... И на этом фоне прослеживается судьба женщины. О внутреннем мире женщины, о неразрешимой проблеме, которая взывает к небесам, чтобы быть объявленной", – сказал режиссер-постановщик спектакля Григорий Гладий.

Главная героиня Алииде лично пережила нечеловеческие страдания и последствия депортации "врагов народа" в Сибирь. Ее одержимая любовь к одному из "лесных братьев" Хансу управляет не только поступками героини, но и переходит в категорию кармического греха, за который расплачивается каждое следующее поколение их семьи.

"Душа заставляет не то, что работать, а кричать. Нам очень хочется, чтобы все то, что там есть, чтобы оно зацепило душу каждого человека, чтобы человек подумал, как он живет, как мы живем", – отметила народная артистка Украины Полина Лозовая.

"Очищение" – второй спектакль режиссера Григория Гладия в театре имени Ивана Франко. Он поставил ее по мотивам романа известной финской писательницы Софи Оксанен. Несмотря на это, каждый сможет найти аналогию с трагическими событиями и потерями, которые переживает сейчас наша страна.

Знаете, зарубежный опыт для нас очень ценен. Мы очень долго варились в материале, который был закрыт границами Советского Союза. На сегодняшний день у нас есть возможность пообщаться с другой эстетикой,

– объяснил генеральный директор-художественный руководитель театра им И. Франко Михаил Захаревич.

Увидеть премьеру спектакля "Очищение" зрители смогут 6, 8 и 21 сентября.