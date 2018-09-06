18:12
6 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 15°C
  • пятница
    24°C 20°C
  • суббота
    18°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, 4 сентября
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, 4 сентября
Как чиновники освоили новые схемы, в результате которых в бюджет не доходят сотни миллионов грив
ЦРУ
09:00, 5 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Тотальная цензура
Згадати все
13:54, 5 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости Киева
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ АВИАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМ ОСТРОВЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

В Национальном академическом театре имени Франко открылся 99 сезон

7 Читати новину українською

Откровенно о восстановлении на родной земле. Спектакль "Очищение" станет первой премьерой 99-го сезона Национального академического театра имени Ивана Франко.

На примере жизни одной женщины, зрителям продемонстрируют все катаклизмы, которые пережила Эстония на пути к независимости.

"ХХ век, 30-е годы, затем 50-е, потом 90 ... И на этом фоне прослеживается судьба женщины. О внутреннем мире женщины, о неразрешимой проблеме, которая взывает к небесам, чтобы быть объявленной", – сказал режиссер-постановщик спектакля Григорий Гладий.

Главная героиня Алииде лично пережила нечеловеческие страдания и последствия депортации "врагов народа" в Сибирь. Ее одержимая любовь к одному из "лесных братьев" Хансу управляет не только поступками героини, но и переходит в категорию кармического греха, за который расплачивается каждое следующее поколение их семьи.

"Душа заставляет не то, что работать, а кричать. Нам очень хочется, чтобы все то, что там есть, чтобы оно зацепило душу каждого человека, чтобы человек подумал, как он живет, как мы живем", – отметила народная артистка Украины Полина Лозовая.

"Очищение" – второй спектакль режиссера Григория Гладия в театре имени Ивана Франко. Он поставил ее по мотивам романа известной финской писательницы Софи Оксанен. Несмотря на это, каждый сможет найти аналогию с трагическими событиями и потерями, которые переживает сейчас наша страна.

Знаете, зарубежный опыт для нас очень ценен. Мы очень долго варились в материале, который был закрыт границами Советского Союза. На сегодняшний день у нас есть возможность пообщаться с другой эстетикой,
– объяснил генеральный директор-художественный руководитель театра им И. Франко Михаил Захаревич.

Увидеть премьеру спектакля "Очищение" зрители смогут 6, 8 и 21 сентября.

Теги: Новости Киева
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
сегодня, 18:03 Отравление Скрипалей: выиграет ли Британия дипломатический бой против России?
Олександра Кравчук
Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
сегодня, 17:00 Отравление Скрипаля – доказательство того, что агентурная сеть РФ затрещала и начала сыпаться
Альфред Кох
Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
сегодня, 16:40 Запрет авто на еврономерах: как украинцы относятся к такому развитию событий
Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
сегодня, 15:01 Как Гройсман спас коррупционера с Одесской таможни от уголовного дела и назначил его главой ГФС
Юрій Бутусов
Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
сегодня, 14:44 Кремлевский карлик: топ-факты о Владимире Путине
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук