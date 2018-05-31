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В Нацполиции назвали шокирующее количество детей, которые утонули 30 мая

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В Украине в течение 30 мая утонуло 5 детей
В Украине в течение 30 мая утонуло 5 детей / Фото из открытых источников

В течение минувших суток, 30 мая, в результате трагических случаев на воде на территории Волыни, Винницкой, Тернопольской области и в Киеве погибли 5 детей.

Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

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Принимая сегодня утром, 31 мая, дежурства за прошедшие сутки, был шокирован количеством смертей наших детей в результате трагических случаев на воде. Только за один день, 30 мая, погибли 5 ребят. Еще и лето не началось, а уже столько трагедий,
– рассказал правоохранитель.

В частности, по его словам, на Волыни в двух районах в прудах утонули два мальчика – 2009 г.р. и 2010 г.р. В Винницкой области утонул мальчик 2010 г.р., на Тернопольщине – мальчик 2011 г.р., а в Киеве – парень 2004 г.р.

"Обращаюсь ко всем родителям - будьте внимательны к своим детям, убежден, что нельзя детям без присмотра находиться у водоемов. Объясняйте правила безопасности на воде, только так можно будет сохранить им жизнь", – подчеркнул Аброськин.

 

Теги: Дети Новости Украины Полиция Жертвы Тернополь Винница Новости Киева Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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