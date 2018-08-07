В Нацполиции сообщили, что количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, на протяжении семи месяцев этого года количество дорожно-транспортных происшествий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось на 10 процентов.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции со ссылкой на заявление главы Нацполиции Сергея Князева во время селекторного совещания с участием руководителей территориальных подразделений.

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Отмечается, что в 2017 году зарегистрировано более 89 тысяч ДТП, в 2018 году – около 81 тысячи аварий. Кроме того, правоохранители зафиксировали уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими – с 14 000 в 2017 году до 12000 – в 2018-м.

В прошлом году на патрулирование дорог вышли экипажи патрульной полиции и группы реагирования патрульной полиции. И мы уже имеем положительные сдвиги. Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 8 тысяч. Это – реальные результаты работы блока превенции в течение семи месяцев этого года,

– подчеркнул Сергей Князев.

Количество ДТП по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 8000

Также глава Нацполиции отметил, что в нескольких областях государства зафиксировано увеличение количества ДТП, начиная с 21 июля этого года.

Сергей Князев отметил необходимость анализа каждой отдельно взятой ДТП. Такой анализ поможет выявить причины совершения ДТП и работать над их устранением, а также более эффективно расположить наряды полиции.

Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий отметил, что на территории государства за семь месяцев зарегистрировано 239 ДТП с пострадавшими, произошедших по вине водителей автобусов. Травмированы 440 человек, еще 30 человек погибли.

С 23 июля 2018 года и до особого распоряжения началось широкомасштабное проведение на территории государства комплекса целевых мероприятий под условным названием "Перевозчик". По состоянию на 6-е августа этого года было осмотрено почти 48,3 тысячи транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров.

Среди них выявлено более 1,2 тысячи технически неисправных автобусов, что составляет около 2,5 процентов от всех осмотренных транспортных средств. Из этого количества выявлено 214 единиц, переоборудованных с нарушением соответствующих правил, норм и стандартов,

– отметил Алексей Билошицкий.

За время проведения операции выявлено более 1,2 тысячи неисправных автобусов

Отмечается, что за время проведения операции выявлено более 9,6 тысячи нарушений Правил дорожного движения и Правил перевозки пассажиров. В частности, выявлено 35 фактов управления в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, 357 – управление автобусами, которые не прошли обязательный технический контроль, еще 301 факт – управление без необходимых документов.

Также работники полиции обнаружили 77 случаев перевозки пассажиров водителем, который не прошел предрейсового медицинского осмотра водителей или без проведения предрейсового контроля технического состояния транспортных средств. Кроме того, выявлено 197 фактов нарушений порядка осуществления хозяйственной деятельности в сфере перевозки пассажиров.

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Теперь согласно статье 265-2 КУоАП временно задержаны восемь автобусов. Составлены 116 админматериалов в отношении должностных лиц по статье 128 (Выпуск на линию транспортных средств, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям или без необходимых документов, предусмотренных законодательством), ст. 129 (допуск к управлению транспортными средствами водителей, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов) и ст. 188-28 КУоАП (Невыполнение законных требований должностных лиц уполномоченных подразделений Нацполиции). Вместе с тем правоохранители выдали 39 требований (предписаний) должностным лицам по устранению недостатков.