Руководство Нацполиции уволило начальников четырех областных главков Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

В Нацполиции сообщили, что такое решение было принято в соответствии с выводами расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу, 23 августа.

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Итак, экс-руководителя Нацполиции Львовской области Валерия Среду назначили начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

Бывшего начальника Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

Также сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях.

Коллегия МВС

23 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии Министерства внутренних дел обратился к председателю Нацполиции Сергея Князева, чтобы тот указал на руководителей областей, где зафиксированы наихудшие показатели в раскрытии преступлений.

Тогда Князев заявил, что "ввиду совокупность допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания на руководителей главных управлений Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей".

Он отметил, что "готов принять кадровые решения в отношении этих указанных руководителей", после чего Аваков отметил, что "эти руководители должны искать новую работу".

О чем еще говорили на совещании правоохранителей?Во время совещания глава Национальной полиции Сергей Князев отчитался о работе копов. В частности, он отметил, что не смотря на снижение числа тяжких преступлений, каждое десятое убийство остается нераскрытым, а в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей.



Кроме того, обсуждался вопрос того, что делать с изъятыми правоохранителями наркотическими веществами. Арсен Аваков отметил, что было бы неплохо избавляться, и в шутку предложил министру финансов Оксане Маркоровой продать их в Россию.



К тому же, министр внутренних дел анонсировал обсуждение по созданию Службы финансовых расследований.