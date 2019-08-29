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      Уволили руководителей нацполиции сразу в четырех областях

      8 Читати новину українською
      Четыре области лишились начальников ГУ Нацполиции
      Четыре области лишились начальников ГУ Нацполиции / 24 Канал

      Руководство Нацполиции уволило начальников четырех областных главков Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях.

      В Нацполиции сообщили, что такое решение было принято в соответствии с выводами расширенного заседания коллегии МВД Украины, которое состоялось в пятницу, 23 августа.

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      Итак, экс-руководителя Нацполиции Львовской области Валерия Среду назначили начальником Департамента обеспечения деятельности главы Национальной полиции Украины.

      Бывшего начальника Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Национальной полиции Украины.

      Также сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях.

      Коллегия МВС

      23 августа министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на коллегии Министерства внутренних дел обратился к председателю Нацполиции Сергея Князева, чтобы тот указал на руководителей областей, где зафиксированы наихудшие показатели в раскрытии преступлений.

      Тогда Князев заявил, что "ввиду совокупность допущенных недостатков в организации работы по противодействию преступности, есть существенные нарекания на руководителей главных управлений Львовской, Закарпатской, Запорожской, Житомирской областей".

      Он отметил, что "готов принять кадровые решения в отношении этих указанных руководителей", после чего Аваков отметил, что "эти руководители должны искать новую работу".

      О чем еще говорили на совещании правоохранителей?Во время совещания глава Национальной полиции Сергей Князев отчитался о работе копов. В частности, он отметил, что не смотря на снижение числа тяжких преступлений, каждое десятое убийство остается нераскрытым, а в некоторых областях отмечается очень высокий уровень преступлений, связанных с угоном автомобилей.

      Кроме того, обсуждался вопрос того, что делать с изъятыми правоохранителями наркотическими веществами. Арсен Аваков отметил, что было бы неплохо избавляться, и в шутку предложил министру финансов Оксане Маркоровой продать их в Россию.

      К тому же, министр внутренних дел анонсировал обсуждение по созданию Службы финансовых расследований.

      blog_ava
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      Теги: Новости Закарпатья Новости Запорожья Новости Львова Арсен Аваков Полиция Новости Украины Новости политики
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