В "Нафтогазе" обещают существенное удешевление газа летом

В феврале "Нафтогаз" пересмотрит цены на газ для потребителей. Однако существенное удешевление газа ожидает украинцев летом 2020 года.

О перспективах снижения цены на газ заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, пишет "РБК-Украина".

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Мы порадуем потребителей, когда пересмотрим цену на февраль. Летом мы прогнозируем существенное падение цены,

– отметил Коболев.

По его словам, низкие цены на газ негативно повлияют на компании, которые добывают газ в Украине. В основном это касается частных фирм. Из-за удешевления газа такие компании планируют сворачивать объемы добычи.

"У нас уже есть два письма от частных производителей, сотрудничающих с нами в совместных проектах. Они сообщают, что хотят закрывать свою добычу", – добавил глава "Нафтогаза".

К слову, в декабря 2019 года цена на газ для украинцев (без НДС и расходов на его доставку) составляла 4,27 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Ранее о снижении цен на газ заявлял министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в подземных хранилищах. А это является одной из причин для меньших сумм в платежках украинцев за газ.



Кроме того, согласно постановлению правительства, цены на газ, который "Нафтогаз" продает населению и теплокоммунэнерго, не могут быть ниже средних цен на нидерландском газовом хабе TFF.