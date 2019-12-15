В "Нафтогазе" объяснили рост цены на газ, который состоится в январе
В январе 2019 года стоимость цены на газ увеличится на 28,5% и составит 5,5 тысяч гривен за тысячу кубометров. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил такой рост низкими темпами собственной добычи голубого топлива.
Если бы была увеличена собственная добыча и повышенный уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала, написал Витренко в своем фейсбуке.
К слову: Нафтогаз назвал цену газа для Украинской: детали
При собственной добыче Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать. Поэтому рыночная цена была бы значительно ниже. И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Таким образом мы платим за некомпетентность и коррупцию,
– заявил Юрий Витренко.
Что известно об изменении цены на газ? В декабря 2019 года цена на газ снизилась на 13% и составляет 4 тысячи 277 гривен за тысячу кубометров. Впрочем, уже в сентябре она снова вырастет и на более 600 гривен будет дороже, чем до снижения цены – 5,5 тысяч за тысячу кубометров.