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      В "Нафтогазе" объяснили рост цены на газ, который состоится в январе

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      Если бы Украина повысила собственную добычу газа, цена на него была бы ниже, – Витренко / acc.cv.ua

      В январе 2019 года стоимость цены на газ увеличится на 28,5% и составит 5,5 тысяч гривен за тысячу кубометров. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил такой рост низкими темпами собственной добычи голубого топлива.

      Если бы была увеличена собственная добыча и повышенный уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала, написал Витренко в своем фейсбуке.

      К слову: Нафтогаз назвал цену газа для Украинской: детали

      При собственной добыче Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать. Поэтому рыночная цена была бы значительно ниже. И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Таким образом мы платим за некомпетентность и коррупцию,
       заявил Юрий Витренко.

      Что известно об изменении цены на газ? В декабря 2019 года цена на газ снизилась на 13% и составляет 4 тысячи 277 гривен за тысячу кубометров. Впрочем, уже в сентябре она снова вырастет и на более 600 гривен будет дороже, чем до снижения цены  5,5 тысяч за тысячу кубометров.

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Тарифы на газ Нафтогаз Газ
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