В "Нафтогазе" объяснили рост цены на газ, который состоится в январе

В январе 2019 года стоимость цены на газ увеличится на 28,5% и составит 5,5 тысяч гривен за тысячу кубометров. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко объяснил такой рост низкими темпами собственной добычи голубого топлива.

Если бы была увеличена собственная добыча и повышенный уровень энергоэффективности, то цена на газ бы не выросла, а упала, написал Витренко в своем фейсбуке.

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При собственной добыче Украина в 2020 году могла бы экспортировать газ, а не импортировать. Поэтому рыночная цена была бы значительно ниже. И вопрос цены на газ уже не мог бы использоваться для политических спекуляций. Таким образом мы платим за некомпетентность и коррупцию,

– заявил Юрий Витренко.