В "Нафтогазе" обнародовали детали нового газового контракта между Украиной и Россией

Как заверил исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, контракт о транзите газа между Украиной и Россией будет подписан согласно европейским правилам.

Соответствующее заявление он сделал во время совместного брифинга с министром энергетики Алексеем Оржелем относительно газовых договоренностей о транзите с Россией.

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Особенности нового газового соглашения между Украиной и Россией:

Новый контракт будет подписан с оператором газотранспортной системы Украины, сертифицированным и обособленным полностью от "Нафтогаза".



В то же время эта структура контрактов будет предусматривать, что будет соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом" насчет организации транспортировки.



Затем будет соответствующее соглашение между "Нафтогазом" и обособленным оператором ГТС о транспортировке газа.

Согласно европейским правилам, это транспортнае соглашение является стандартным, то есть оно является стандартным для всех участников рынка. Это было существенным ограничением для того, чтобы заключить прямое соглашение между "Газпромом" и обособленным оператором ГТС. Поэтому и была задействована эта структура контрактов, но не одного контракта, когда есть контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также контракт с оператором,

– пояснил Витренко.

Он добавил, европейские правила также предусматривают соответствующие аукционы или, по-простому, мощности должны быть предложенными всем заинтересованным пользователям в системе.

"Это будет сделано. В этом протоколе указаны только гарантированные объемы на долгосрочный период, но в то же время все участники рынка смогут бронировать дополнительные, которые будут предлагать в том числе и через систему аукционов. И таким образом, украинская ГТС должна быть загружена еще больше, чем предусматривает это протокол", – подытожил руководитель "Нафтогаза".

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Во время этого же брифинга министр энергетики Алексей Оржель добавил, что новый газовый контракт предусматривает пересмотр позиции относительно будущих арбитражей. Кроме того, одним из пунктов договоренностей между Москвой и Киевом о транзите газа является выплата долга по Стокгольмскому арбитражу. Кроме того, в новом протоколе о продлении транзита газа в Европу нет ни одного упоминания о прямых поставках газа из России в Украину.