В "Нафтогазе" отреагировали на заявление "Газпрома" о расторжении контракта на транзит газа

НАК "Нафтогаз Украины" пока не получал сообщение "Газпрома" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа из-за Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщила журналистам руководитель управления по связям с общественностью НАК "Нафтогаз Украины" Елена Осмоловская, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Пока не получили", – сказала она.

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Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". В понедельник, 5 марта, в "Газпроме" заверили, что компания официально направила соответствующее сообщение в "Нафтогаз".

4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.

Контракты на поставку и транзит газа между компаниями действуют с 2009 по 2019 год.