В "Нафтогазе" ответили на обязательства со стороны Кабмина снизить цену на газ

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласилась снизить цену на газ для населения на август. Правда, она будет несколько выше, чем настаивал Кабмин.

7 августа украинский премьер Владимир Гройсман дал поручение, по которому "Нафтогаз" в августе должен снизить цену газа для населения на 265 гривен за тысячу кубических метров, то есть до 4640 гривен без НДС и тарифов на транспортировку и поставку.

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В "Нафтогазе" уже на это отреагировали. Как отметили в компании, они рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей), которая будет действовать в августе. Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 03.04.2019 № 293. Собственно на него ссылались в правительстве, обязывая "Нафтогаз" снизить цену на газ.

Постановление правительства предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинском энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года. В итоге компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинском энергетической бирже – по ней и был определен стоимость газа на август,

– пояснили в "Нафтогазе".

Следательно, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в августе газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, составлять буде 4653,54 гривны за тысячу кубометров (без НДС и транспортных расходов).

В "Нафтогазе" подчеркнули, что по сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1% . Кроме того, представители госоператора убеждают, что с апреля 2019 цена, по которой они продают газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%.

Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязанные информировать своих потребителей о конечной цене.