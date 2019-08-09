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      В "Нафтогазе" ответили на обязательства со стороны Кабмина снизить цену на газ

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      В "Нафтогазе" заявили, что снизят цену газа для населения на август до 4653,54 гривни за тысячу кубов
      В "Нафтогазе" заявили, что снизят цену газа для населения на август до 4653,54 гривни за тысячу кубов / Пресс-служба НАК "Нафтогаз"

      Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" согласилась снизить цену на газ для населения на август. Правда, она будет несколько выше, чем настаивал Кабмин.

      7 августа украинский премьер Владимир Гройсман дал поручение, по которому "Нафтогаз" в августе должен снизить цену газа для населения на 265 гривен за тысячу кубических метров, то есть до 4640 гривен без НДС и тарифов на транспортировку и поставку.

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      В "Нафтогазе" уже на это отреагировали. Как отметили в компании, они рассчитала новую цену природного газа для нужд населения и других потребителей по ПСО (Положение о возложении специальных обязанностей), которая будет действовать в августе. Новая цена рассчитана в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 03.04.2019 № 293. Собственно на него ссылались в правительстве, обязывая "Нафтогаз" снизить цену на газ.

      Постановление правительства предусматривает, что "Нафтогаз" для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цена для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные Минэкономразвития по средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на украинском энергетической бирже, и цену по правительственному постановлению № 867 от 19 октября 2018 года. В итоге компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась цена на украинском энергетической бирже – по ней и был определен стоимость газа на август,
      – пояснили в "Нафтогазе".

      Следательно, цена газа, по которой "Нафтогаз" продает его в августе газсбытам и поставляет потребителям по ПСО, составлять буде 4653,54 гривны за тысячу кубометров (без НДС и транспортных расходов).

      В "Нафтогазе" подчеркнули, что по сравнению с июлем стоимость газа уменьшится на 5,1% . Кроме того, представители госоператора убеждают, что с апреля 2019 цена, по которой они продают газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%.

      Конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЕКП для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязанные информировать своих потребителей о конечной цене.

      Ранее в "Нафтогазе" сообщали, что с 1 августа также снизится минимальная цена на природный газ для промышленных компанийи составит она 6020 гривен за тысячу кубометров.

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      Теги: Новости Украины Газ Новости политики Нафтогаз Кабинет Министров Украины Рынок газа Тарифы на газ
      Источник: 24 канал
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