В "Нафтогазе" предлагают не измерять газ в кубометрах: что это значит

В Украине потребление газа предлагают измерять не в кубометрах, а в килокалориях. Это поможет уменьшить суммы в платежках за газ и снять подозрения относительно его качества.

Предложение перейти на энергетические единицы измерения газа такие, как в Европе, предлагает глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Рассматриваем возможность перехода на измерение потребления газа не в кубах, а в килокалориях. А также установку счетчиков,

– заявил Коболев.

По его словам, это поможет:

уменьшить суммы в платежках;

снять с дискуссии необоснованные подозрения относительно качества газа.

Переход на такую ​​систему измерения должен также решить проблему доначисления тепловых коэффициентов облгазами. Кроме того, Коболев призвал Кабмин ввести открытый рынок газа для населения и обеспечить конкуренцию за потребителей.

"Важно сделать две вещи: позволить свободную смену поставщика для населения и запретить облгазам отключать население, независимо от того, что происходит с их поставщиком газа", – добавил глава правления компании.

Что такое коэффициент теплового расширения? Характеристика вещества, которая определяет относительное изменение объема газа при изменении температуры на 1 градус. Измеряется в обратных градусах Кельвина K-.

Обратите внимание! Ранее Коболев заявил, что в феврале "Нафтогаз" пересмотрит цены на газ для потребителей. Однако существенное удешевление газа ожидает украинцев летом 2020 года.