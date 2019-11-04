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      В "Нафтогазе" рассказали, что будет с украинской ГТС после запуска "Северного потока-2"

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      Северный поток-2
      Северный поток-2 / Фото из открытых источников

      Запуск "Северного потока-2" будет означать, что транзита российского газа через территорию Украины не будет вообще.

      Об этом в интервью 24 каналу рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко.

      Важно: Нужны санкции, – Нафтогаз отреагировал на согласие Дании по строительству "Северного потока-2"

      По его словам, отсутствие транзита российского газа будет означать потери для украинской экономики и сделает более критичными риски безопасности. "Поэтому мы делаем все возможное, чтобы транзит сохранить", – подчеркнул он.

      Однако, в случае, если Россия и Украина не договорятся о новом контракте на транзит российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины, ГТС может быть полезна для альтернативных вариантов транспортировки или хранения газа. В частности, туда могут закачать водород, который будет использоваться для сохранения энергии, которую выработали из возобновляемых источников.

      Есть новейшие технологии, например, водород, который используется, как механизм сохранения энергии. Водород может быть той субстанцией, которая будет помогать хранить для дальнейшего использования энергию, что генерируется из возобновляемых источников – ветра или солнца – или энергию, что генерируется на АЭС. Сейчас в Европе есть разные экспериментальные технологии, когда ГТС используется для хранения и транспортировки водорода,
      – рассказал Витренко.

      Кроме этого, украинская ГТС может выступить в роли своеобразного энергетического моста между Румынией и Словакией с Польшей.

      Однако тут стоит помнить, что оба альтернативных варианта использования ГТС Украины не будут приносить столько же доходов, сколько приносит транзит российского газа.

      Важно: Для Украины самый выгодный вариант – отсутствие контракта с "Газпромом"

      Отметим, что 30 октября Энергетическое агентство Дании таки выдало разрешение на строительство скандального газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны. Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

      "Северный поток-2 "практически достроен. Дания была последней страной, которая до сих пор не выдала разрешение на его строительство. Эксперты оценивали потери "Газпрома" в 660 миллионов евро, если бы Дания не выдала разрешение. Там также заявляют, что на завершение строительства требуется месяц.

      Разрешение выдали в соответствии с законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании относительно Конвенции ООН по морскому праву. Так, страна обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов, принимая во внимание ресурсы и окружающую среду.

      Почему "Северный поток-2" угрожает Украине?Это проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил им большую часть объемов газа, протекающего сейчас в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.


      Маршрут "Северного потока-2": карта

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

      Дания утвердила строительство "Северного потока-2" на территории морского пространства своей страны: смотрите видео

      Читайте также полную версию интервью с Юрием Витренко: Исполнительный директор "Нафтогаза": Наивно ожидать от России продолжения транзита газа

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      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Новости Украины Новости политики Газ Газовый контракт Рынок газа Северный поток-2
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