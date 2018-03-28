В "Нафтогазе" указали, при каких условиях Россия откажется от строительства "Северного потока-2"

Россия пока получила только 1 из 4 разрешений на строительство газопровода "Северный поток-2", и есть возможность, что "Газпром" откажется от строительства газотранспортной системы.

Об этом в прямом эфире 24 Канала заявил директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

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"На сегодня согласие на строительство дала лишь Германия. Слово еще остается за Данией, Финляндией и Швецией. Что касается Дании, то есть обоснованные ожидания, что она своего разрешения не даст. С другой стороны, у "Газпрома" есть альтернатива обойти датскую территорию. Но борьба продолжается, даже с точки зрения получения "Газпромом" необходимых разрешений", – сказал он.

Витренко также сообщил, что Украина пытается убедить Еврокомиссию в необходимости ее контроля над "Северным потоком-2".

Мы работаем и с другим направлением: чтобы Еврокомиссия получила мандат Европейского парламента, Совета Европы относительно возможности регулировать этот газопровод. То есть в этом случае, даже если Россия получит разрешения на строительство, но газопровод подпадает под европейское регулирование, тогда "Газпром" может и передумает (его строить – 24). Потому что он занимает позицию, что этот газопровод не должен подпадать под европейское регулирование. Они боятся европейского регулирования, ведь это не даст им использовать как заблагорассудится свое доминирующее положение на европейском рынке,

– подчеркнул директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".