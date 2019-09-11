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      В налоговом законопроекте есть все то, чего желает душа налоговика-коррупционера, – Федорин

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      Владимир Федорин
      Владимир Федорин

      Полная остановка инвестиционной активности значительной части среднего бизнеса, дополнительный отток экономически активного населения за границу и усиление коррупции – такими будут последствия принятия новых налоговых законопроектов.

      Об этом сообщает сооснователь Bendukidze Free Market Center Владимир Федорин.

      Он считает, что фискальные инициативы "Слуги народа" – грубая политическая и экономическая ошибка.

      Вместо того, чтобы балансировать меры, ужесточающие администрирование, стимулирующими мерами (снижение ставок налогов, налоговая амнистия и т. п.) "фракция консультантов" заложила в налоговые законопроекты все то, чего только желает душа налоговика-коррупционера,
      – говорит Федорин.

      Налоговая система Украины нуждается в повышении эффективности, ведь разброс ставок, неравные условия конкуренции за необлагаемый теневой импорт, привилегированное положение налогоплательщиков подавляет инвестиционную среду и является одним из ключевых факторов бедности. Но если власть не будет делать шагов навстречу бизнесу, не будет снижать номинальные ставки, то все чисто фискальные шаги будут справедливо восприниматься украинцами как триумф бюрократии, нарушение общественного договора и обман доверия.

      "Вместо того, чтобы наращивать политический капитал президента, который пришел к власти с программой освобождения украинцев от коррупционеров, бюрократов и прочей бестолочи, налоговые консультанты, которые всплыли непонятно откуда, его щедро тратят", – объясняет Федорин.

      По его мнению, правящая партия должна сделать 4 основных шага:

      1. Остановить изменение налоговых правил до разработки концепции и стратегии глубокой налоговой реформы;
      2. Поручить премьеру в сжатые сроки разработать концепцию налоговой реформы, которая предусматривает поэтапное снижение фискальной нагрузки до уровня 33-35% ВВП;
      3. Публично заявить о позиции президента;
      4. Укрепить Даниилом Гетманцевым парламентский комитет по вопросам молодежи и спорта.
      blog_ava
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      Теги: Законодательство Коррупция Налоги Налоговый кодекс
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