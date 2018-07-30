00:01
31 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
29°C 20°C
  • среда
    26°C 19°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    27°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Владимир и голубые. Норильск на Марсе
Вєсті Кремля
21:35, 30 июля
Вести.UA. Крестный отец: перезагрузка. Богословы и Богословская
Вєсті.UA
20:44, 30 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ВАЛЮТА ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В наручниках – в президенты одиозный Роман Насиров претендует на кресло первого лица государства

46 Читати новину українською

Между тем все больше людей объявляют, что хотят быть следующим президентом. Еще один одиозный кандидат заявил о себе. Роман Насиров заявил в эфире одного из телеканалов, что примет участие в гонках. Очевидно выборы президента будут достаточно "интересными" на кандидатов.

Да, именно тот, который в суде под клетчатой одеялом всячески демонстрировал, что заболел и не готов, чтобы его дело рассматривали.

Читайте также: Экс-регионал Богословская объявила, что идет в Президенты Украины

Похоже арест и подозрение в двойном гражданстве Насирова не останавливают, мол, движет им забота о государстве.

Каждый день думаю об этом (выборы – 24) все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Так сказать стимулируют и советуют друзья, консультанты,
– сказал экс-глава ДФС Роман Насиров.

Да, это именно тот Роман Насиров, который сейчас под домашним арестом с электронным браслетом на ноге. Это его судят за злоупотребление на посту главы государственной фискальной службы. По информации детективов НАБУ, Насиров безосновательно позволил фирмам одиозного Александра Онищенко платить налоги в рассрочку. Из-за чего государство потеряло 2 миллиарда гривен.

Олександр Онищенко
Александр Онищенко

Сейчас это дело в суде. Вот только перейти к рассмотрению по существу не могут, так как подозреваемый захотел чтобы на суде зачитали все дело, а это несколько сотен страниц. Насиров считает, что раз закон позволяет, то почему бі не послушать обвинения. Даже если это займет несколько месяцев, а то и лет.

Похоже бюллетень на выборах-2019 будет долгим и ярким. О намерениях добавить туда свои фамилии уже заявляли действующие политики, политологи, юмористы и певцы.

Мне не нравятся эти реформы, которые проводятся. Эти реформы в управлении милиции. Надо вернуть назад УПОБ, надо вернуть назад ГАИ, медицинскую реформу. Что они сделали за эти годы?
– говорил певец Иво Бобул.

Были заявления о возможном президентстве и от Верки Сердючки, точнее Андрея Данилко. Певцов и артистов действительно рассматривают в качестве кандидатов. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского –- часть людей готовы за них проголосовать. Однако оба только ограничиваются намеками.

Политолог Виктор Таран уверен, что большинство заявлений лишь повод для шума в СМИ. Мол, певцы и артисты так поднимают себе рейтинг. Между тем заявление экс-чиновника Насирова имеет совсем другую цель.

Классический вариант коррупционеров, каждый раз, когда их в чем-то обвиняют, защищают себя тезисами, что мы там политические. Кроме того, кандидат в депутаты Насиров получает неприкосновенность, президентскую неприкосновенность, а это 4 месяца,
– прокомментировал политический аналитик Виктор Таран.

Однако, каждый из заявленных кандидатов соответствует требованиям. Все они более 10 лет проживают в Украине, им уже исполнилось 35 лет. Баллотироваться в президенты может и лицо, против которого возбуждены уголовные производства. Конституция Украины прямо это не запрещает.

Читайте также: Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы

Тем более, преградой не является погашенная судимость. У Вадима Рабиновича – их две. К тому же, судили его за уголовные преступления. Юля Тимошенко также побывала за решеткой. Пример Дарта Вейдера на прошлых президентских доказывает: попасть в бюллетень шанс есть у каждого. Нужно только найти два с половиной миллиона гривен для залога.

Автор: Анна Сердюк
Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Роман Насиров
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за 30 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 30 июля: Приходько идет в политику, зарплата военных и чешские депутаты в Крыму
30 июля, 22:25 Главные новости 30 июля: Приходько идет в политику, зарплата военных и чешские депутаты в Крыму
Похорон українського хокею
30 июля, 22:01 Похорон українського хокею
Іван Вербицький
Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
30 июля, 21:14 Пищевое отравление: симптомы и первая помощь
Юліана Вінтюк
Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превлатил детскую мечту в миллиарды
30 июля, 20:03 Кто такой Джек Дорси: основатель Twitter, который превлатил детскую мечту в миллиарды
Анастасія Можаровська
Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
30 июля, 19:01 Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
Інна Жолобович
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Правительство Польши хочет уравнять зарплаты поляков и рабочих из Украины
 4 июня 2016 , 23:17
Сегодня состоялась первая в истории высадка на комету
 12 ноября 2014 , 22:05
Экс-"динамовец" Козак дебютировал за ПАОК
 5 сентября 2016 , 15:24
Защитник Динамо: В следующем сезоне легкой жизни Шахтеру я не обещаю
 16 июня 2017 , 09:57
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук