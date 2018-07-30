В наручниках – в президенты одиозный Роман Насиров претендует на кресло первого лица государства

Между тем все больше людей объявляют, что хотят быть следующим президентом. Еще один одиозный кандидат заявил о себе. Роман Насиров заявил в эфире одного из телеканалов, что примет участие в гонках. Очевидно выборы президента будут достаточно "интересными" на кандидатов.

Да, именно тот, который в суде под клетчатой одеялом всячески демонстрировал, что заболел и не готов, чтобы его дело рассматривали.

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Похоже арест и подозрение в двойном гражданстве Насирова не останавливают, мол, движет им забота о государстве.

Каждый день думаю об этом (выборы – 24) все больше и больше. Уже даже начал готовиться к этому. Так сказать стимулируют и советуют друзья, консультанты,

– сказал экс-глава ДФС Роман Насиров.

Да, это именно тот Роман Насиров, который сейчас под домашним арестом с электронным браслетом на ноге. Это его судят за злоупотребление на посту главы государственной фискальной службы. По информации детективов НАБУ, Насиров безосновательно позволил фирмам одиозного Александра Онищенко платить налоги в рассрочку. Из-за чего государство потеряло 2 миллиарда гривен.



Александр Онищенко



Сейчас это дело в суде. Вот только перейти к рассмотрению по существу не могут, так как подозреваемый захотел чтобы на суде зачитали все дело, а это несколько сотен страниц. Насиров считает, что раз закон позволяет, то почему бі не послушать обвинения. Даже если это займет несколько месяцев, а то и лет.



Похоже бюллетень на выборах-2019 будет долгим и ярким. О намерениях добавить туда свои фамилии уже заявляли действующие политики, политологи, юмористы и певцы.

Мне не нравятся эти реформы, которые проводятся. Эти реформы в управлении милиции. Надо вернуть назад УПОБ, надо вернуть назад ГАИ, медицинскую реформу. Что они сделали за эти годы?

– говорил певец Иво Бобул.

Были заявления о возможном президентстве и от Верки Сердючки, точнее Андрея Данилко. Певцов и артистов действительно рассматривают в качестве кандидатов. Несмотря на отсутствие официальных заявлений от Святослава Вакарчука и Владимира Зеленского –- часть людей готовы за них проголосовать. Однако оба только ограничиваются намеками.



Политолог Виктор Таран уверен, что большинство заявлений лишь повод для шума в СМИ. Мол, певцы и артисты так поднимают себе рейтинг. Между тем заявление экс-чиновника Насирова имеет совсем другую цель.

Классический вариант коррупционеров, каждый раз, когда их в чем-то обвиняют, защищают себя тезисами, что мы там политические. Кроме того, кандидат в депутаты Насиров получает неприкосновенность, президентскую неприкосновенность, а это 4 месяца,

– прокомментировал политический аналитик Виктор Таран.

Однако, каждый из заявленных кандидатов соответствует требованиям. Все они более 10 лет проживают в Украине, им уже исполнилось 35 лет. Баллотироваться в президенты может и лицо, против которого возбуждены уголовные производства. Конституция Украины прямо это не запрещает.

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Тем более, преградой не является погашенная судимость. У Вадима Рабиновича – их две. К тому же, судили его за уголовные преступления. Юля Тимошенко также побывала за решеткой. Пример Дарта Вейдера на прошлых президентских доказывает: попасть в бюллетень шанс есть у каждого. Нужно только найти два с половиной миллиона гривен для залога.