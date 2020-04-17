В нас нет принтера, который печатает доллары, – Зеленский сказал, как власть поможет украинцам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет помогать людям во время экономического кризиса, который вызвал коронавирус.

"У меня и у премьер-министра, к сожалению, нет дома принтера, который печатает доллары. Но мы тоже богатая страна, есть умные люди, поэтому надо определить приоритеты – наше богатство люди, и их надо сохранить, им надо помогать" , – сказал президент в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

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Он объяснил, что задача государства сейчас даже не в обеспечении комфорта, а в выживании.

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