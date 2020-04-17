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      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      В нас нет принтера, который печатает доллары, – Зеленский сказал, как власть поможет украинцам

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство будет помогать людям во время экономического кризиса, который вызвал коронавирус.

      "У меня и у премьер-министра, к сожалению, нет дома принтера, который печатает доллары. Но мы тоже богатая страна, есть умные люди, поэтому надо определить приоритеты – наше богатство люди, и их надо сохранить, им надо помогать" , – сказал президент в ток-шоу "Свобода слова" Савика Шустера.

      К слову Что будет с украинской экономикой, сколько будет стоить доллар после коронавируса: прогноз правительства

      Он объяснил, что задача государства сейчас даже не в обеспечении комфорта, а в выживании.

      Как государство поможет украинцам

      • Пенсионерам, которым больше 80 лет, добавили к пенсиям 500 гривен. Эта надбавка будет действовать и после окончания карантина. К следующему году будет разработана программа и для 75+.
      • Пенсионерам, которые получают пенсию, 5 тысяч гривен и меньше, добавят к пенсии 1 тысячу гривен.
      • С 1 мая будет индексация пенсий, поэтому у всех пенсионеров она увеличится.
      • Разработана большая программа для малого и среднего бизнеса, которые уже пострадали и пострадают от кризиса. Туда входят упрощение налогового давления и кредитные каникулы.
      • Количество рабочих мест в Украине будут увеличивать благодаря "Большой стройке" инфраструктуры.
      • Украина начнет ипотечные программы, которые будут ориентированы в том числе на работников. Это делается для того, чтобы удержать украинцев дома. 

       

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Мировой кризис 2020 Коронавирус в Украине Деньги Бизнес Пенсия
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