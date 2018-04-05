В NASA показали активность на Солнце: захватывающее видео
Обсерватория солнечной динамики NASA представила кадры, на которых можно увидеть активность магнитного поля Солнца.
Видео опубликовано на официальной странице NASA в Twitter.
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На кадрах можно увидеть множество ярких дуг силовых линий.
Известно, что дуги начали появляться 27-28 марта, после нескольких дней отсутствия солнечной активности.
Что такое солнечная активность? Это совокупность физических изменений, которые происходят на Солнце. Это могут быть солнечные пятна, факелы, флокулы, протуберанцы и тому подобное. Именно солнечная активность влияет на изменение погоды и климата.
Источник: 24 Канал
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