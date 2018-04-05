В NASA показали активность на Солнце: захватывающее видео

Обсерватория солнечной динамики NASA представила кадры, на которых можно увидеть активность магнитного поля Солнца.

Видео опубликовано на официальной странице NASA в Twitter.

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На кадрах можно увидеть множество ярких дуг силовых линий.

Известно, что дуги начали появляться 27-28 марта, после нескольких дней отсутствия солнечной активности.

Here come the plumes! After days with no visible active regions on the Sun, numerous arches of bright, magnetic field lines were captured rotating into view from Mar. 27-28 by our @NASASun observatory. Take a look: https://t.co/abOrUszLoU pic.twitter.com/UWG5CUVtS1 — NASA (@NASA) 4 квітня 2018 р.

Что такое солнечная активность? Это совокупность физических изменений, которые происходят на Солнце. Это могут быть солнечные пятна, факелы, флокулы, протуберанцы и тому подобное. Именно солнечная активность влияет на изменение погоды и климата.