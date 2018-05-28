В NASA показали невероятные фото с поверхности Юпитера

Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало новые фотографии Юпитера. Снимки размещены на официальном сайте агентства.

Межпланетная автоматическая станция "Юнона" выполнила 13 пролет возле Юпитера, благодаря чему удалось сделать несколько невероятных фото.



Новые фото Юпитера

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Изучение этой планеты происходит при помощи наземных и орбитальных телескопов с 1970-х годов. В общем к Юпитеру было отправлено 8 межпланетных аппаратов.



Фото сделанные станцией "Юнона"

Что такое Юпитер?

Это самая большая планета Солнечной системы, 5-ая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном классифицируется как газовый гигант. Юпитер имеет по меньшей мере 69 спутников.