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В NASA показали невероятные фото с поверхности Юпитера

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Новые фото поверхности Юпитера
Новые фото поверхности Юпитера / NASA

Национальное аэрокосмическое агентство (NASA) обнародовало новые фотографии Юпитера. Снимки размещены на официальном сайте агентства.

Межпланетная автоматическая станция "Юнона" выполнила 13 пролет возле Юпитера, благодаря чему удалось сделать несколько невероятных фото.

Нові фото Юпітера
Новые фото Юпитера

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Изучение этой планеты происходит при помощи наземных и орбитальных телескопов с 1970-х годов. В общем к Юпитеру было отправлено 8 межпланетных аппаратов.

Фото Юпітера
Фото сделанные станцией "Юнона"

Что такое Юпитер?
Это самая большая планета Солнечной системы, 5-ая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном классифицируется как газовый гигант. Юпитер имеет по меньшей мере 69 спутников.

Теги: Техно NASA Юпитер Космос
Источник: 24 Канал
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