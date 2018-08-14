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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В NASA потеряли марсоход

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В NASA потеряли марсоход
В NASA потеряли марсоход / 24 канал

На Марсе месяц бушевала пылевая буря, по окончании которой космическое агентство NASA не смогло найти марсоход Opportunity. Последнее известное место, откуда марсоход выходил на связь – Долина Настойчивости.

Об этом сообщило Hromadske со ссылкой на сайте NASA.

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Пылевая буря планетарного масштаба началась еще в июне 2018 года, облака в этот период могут достигать 60 километров в высоту, поэтому исследователям пришлось перевести марсоход в кризисный режим – ведь Opportunity приобретает энергию для работы благодаря солнечным батареям. Во время же пылевой бури температура аппарата опустилась до 29 градусов Цельсия ниже нуля.

Марс
"Селфи" марсохода Opportunity

Интенсивность бури начала снижаться 23 июля, и агентство сразу же начало поиски аппарата. К сожалению, марсоход не выходит на связь. Ученые предполагают, что длительное пребывание "во сне" заставляет ровер сейчас накапливать энергию, а этот процесс может длиться несколько месяцев. К слову, марсоход Opportunity в подобной ситуации был в 2007 году и провел две недели без связи. Но на этот раз масштаб бури гораздо больше.

Напомним, Opportunity прибыл на Марс 25 января 2004 года и должен был работать 93 земных дня. И продолжается его миссия уже более 14 лет.

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Теги: Техно Космос NASA Марс
Источник: 24 Канал
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