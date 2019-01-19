В наследие ЮНЕСКО может войти еще одна историческая достопримечательность Украины

Национальная комиссия Украины по делам ЮНЕСКО рассматривает заявку на включение Аккерманской крепости в предварительный список всемирного культурного наследия.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации.

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Аккерманская крепость уникальна тем, что сочетает в себе кусок античного города Тира с шедевром европейского фортификационного искусства.

Ученые утверждают, что эта архитектурная достопримечательность соответствует как минимум трем критериям ЮНЕСКО. Во-первых, крепость отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и развития градостроительства. Во-вторых, она иллюстрирует важные этапы в истории человечества. И в-третьих, эта достопримечательность связана с событиями и традициями.

Кроме того, Аккерманскую крепость планируют включить в трансграничную группу. К примеру, в партнерстве с Турцией, Румынией и Польшей.

Напомним, что Софийский собор и Киево-Печерская лавра рискуют попасть в "черный список" ЮНЕСКО из-за незаконных застроек в лавре, возведение которых продолжается и сегодня.

Чем известна Аккерманская крепость? Аккерманская крепость – историко-архитектурный памятник XIII-XV века, расположенный в Белгород-Днестровске Одесской области. Когда-то на месте Аккерманской крепости существовал греческий город Тира, основанный в VI веке до нашей эры.



Основателями крепости большинство историков считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в XIII веке. Строительство исторического сооружения длилось примерно 200 лет. В 15 веке здание попадает под власть Турции и получает название Аккерман, что в переводе означает "белый камень". Крепость действительно построена из известняка.



За всю историю своего существования сооружение неоднократно бывало в осаде и страдало от нападений татарских, турецких, казацких и российских войск. По преданию, сюда был сослан поэт Овидий за неуважение к императорской личности и его семье.



Сегодня архитектурный памятник Белгород-Днестровска пользуется большой популярностью среди туристов. В ноябре 2017 года Одесская облгосадминистрация создала рабочую группу, которая оформила заявку на внесение Аккерманской крепости в культурное наследие ЮНЕСКО.



Археологические раскопки греческого города Тира возле Аккерманской крепости



Рисунок из исторического альбома Аккерманской крепости