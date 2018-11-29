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      В НАТО дали Украине понять, что не пришлют корабли в Азовское море

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      НАТО не направит дополнительные военные корабли в Азовское море
      НАТО не направит дополнительные военные корабли в Азовское море / Иллюстративное фото

      В НАТО заявили, что Альянс уже имеет мощное присутствие в Черноморском регионе, реагируя на призыв Президента Украины Петра Порошенко прислать боевые корабли для деэскалации в регионе.

      Об этом сообщает АР.

      24 канал сообщал, что Порошенко выразил надежду, что страны-члены НАТО "готовы переместить военно-морские корабли к Азовскому морю, чтобы помочь Украине и обеспечить безопасность".

      Читайте также: Порошенко призвал НАТО направить корабли в Азовское море: появилась резкая реакция Кремля

      Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску заявила, что корабли Альянса на рабочей основе уже патрулируют и учения в Черном море и отметила, что корабли НАТО провели там 120 дней этого года, более 80 дней в 2017 году.

      Лунгеску отметила, что ряд стран-членов НАТО проводит патрулирование и наблюдение в воздухе, а такие страны как Болгария, Румыния и Турция разместили свое военное оборудование.

      В Черном море уже есть значительное присутствие НАТО и мы продолжим оценивать свое присутствие в регионе,
      – добавила пресс-секретарь Альянса.

      К слову, в просьбе Украины направить военные корабли в Азовское море отказала и Германия.

      Что произошло в Азовском море?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

      ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О НАПАДЕНИИ РОССИИ НА КОРАБЛИ УКРАИНЫ В АЗОВСКОМ МОРЕ:
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      Теги: Новости Украины НАТО Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Петр Порошенко Водный транспорт
      Источник: 24 Канал
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