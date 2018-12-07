В НАТО озвучили, какие законы относительно оборонного сектора должна принять Украина в 2019 году

В Североатлантическом Альянсе назвали пять основных направлений сектора безопасности и обороны, в которых Украина должна провести реформы в 2019 году. Среди прочего, речь идет о новых законах о СБУ, разведывательных службах и управлении засекреченной информацией.

Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине, директор Офиса связи НАТО в Украине Александр Винников во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы", пишет УНИАН.

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"Во-первых, речь идет о новом законе о парламентском комитете по осуществлению надзора (за деятельностью разведывательных служб и служб безопасности – 24 канал). Во-вторых, закон о Службе безопасности Украины, который должен укрепить в рамках реформы те элементы, содержащиеся в рамочном законе (о нацбезопасности). В-третьих, новый закон о разведке. В-четвертых, по управлению государственными тайнами и засекреченной информацией", – сказал он.

Пятое направление, в котором надо провести реформы, – оборонная промышленность и система государственных закупок в области обороны.

По словам Винникова, сейчас в Украине происходит переход от теории к практике по внедрению оборонных реформ. И в НАТО их считают приоритетными.

Следующим "верстовым столбом" в Украине должны стать комплексный обзор сектора безопасности и обороны и развитие профессионального военного образования.

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К слову, 17 декабря комиссия Украина-НАТО обсудит прогресс Украины в проведении реформ.

Напомним, 3 сентября Президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора" (№9037). В НАТО, комментируя этот законопроект отметили, что поддерживают право Украины самостоятельно выбирать свой евроатлантический путь без внешнего вмешательства.



22 ноября Верховная Рада в первом чтении утвердила президентский законопроект. За соответствующее решение тогда проголосовали 311 народных избранников. Согласно принятым изменениям, президент станет гарантом реализации стратегического курса государства на членство в ЕС и НАТО. В свою очередь, Кабмин должен будет обеспечивать реализацию стратегического курса на членство Украины в этих организациях.