В НАТО утвердили новый пакет поддержки Украины и Грузии: как отреагировали в МИД

Союзники НАТО одобрили дополнительный пакет помощи для Украины и Грузии. Он предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО. На эту хорошую весть уже отреагировали в МИД Украины.

Этот пакет помощи для Украины и Грузии будет направлен на углубление сотрудничества в Черноморском регионе. Его цель – обеспечить там безопасность. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания, которое проходило в формате телеконференции из-за коронавирусного кризис.

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Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо более безопасным для всех,

– подчеркнул он.

Столтенберг добавил, что такой шаг "является еще одним элементом в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной".

На радостную весть уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В частности, он выразил благодарность НАТО за поддержку и напомнил о приоритетах Украины в сотрудничестве с Альянсом на 2020 год.

"Коронавирус действительно представляет огромную угрозу для здоровья людей, для экономик стран. Но мы в МИД имеем общее мнение относительно того, чем являются вещи, на которые коронавирус не может иметь никакого влияния. Одна из таких вещей – это отношения Украины и НАТО. Менее недели прошло после моего разговора с Йенсом Столтенбергом. Мы говорили о взаимодействии и продолжения нашего сотрудничества и я рад, что сегодня на заседании Альянса приняли решение о дополнительной поддержке Украине в эти сложные времена", – подчеркнул Кулеба.

На 2020 год, по словам министра, есть 3 ключевых приоритета в работе Украины с НАТО.

О каких ключевых приоритетах идет речь:

Получение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей;

Разблокировка заседаний Комиссии Украина – НАТО;

Обновление комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

Кулеба отреагировал на решение НАТО: видео