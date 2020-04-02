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      В НАТО утвердили новый пакет поддержки Украины и Грузии: как отреагировали в МИД

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      В НАТО утвердили новый пакет поддержки Украины и Грузии / Иллюстративное фото

      Союзники НАТО одобрили дополнительный пакет помощи для Украины и Грузии. Он предусматривает военные учения и дополнительный доступ к учебным программам НАТО. На эту хорошую весть уже отреагировали в МИД Украины.

      Этот пакет помощи для Украины и Грузии будет направлен на углубление сотрудничества в Черноморском регионе. Его цель – обеспечить там безопасность. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после заседания, которое проходило в формате телеконференции из-за коронавирусного кризис.

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      Мы решили еще больше углубить наше партнерство с Украиной и Грузией, в том числе с помощью учений в стратегическом регионе Черного моря, а также совместную работу, чтобы противостоять киберугрозам, включая обмен радиолокационными данными о движении в воздушном пространстве с тем, чтобы сделать небо более безопасным для всех,
      – подчеркнул он.

      Столтенберг добавил, что такой шаг "является еще одним элементом в очень сильном партнерстве между НАТО и Украиной".

      На радостную весть уже отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. В частности, он выразил благодарность НАТО за поддержку и напомнил о приоритетах Украины в сотрудничестве с Альянсом на 2020 год.

      "Коронавирус действительно представляет огромную угрозу для здоровья людей, для экономик стран. Но мы в МИД имеем общее мнение относительно того, чем являются вещи, на которые коронавирус не может иметь никакого влияния. Одна из таких вещей – это отношения Украины и НАТО. Менее недели прошло после моего разговора с Йенсом Столтенбергом. Мы говорили о взаимодействии и продолжения нашего сотрудничества и я рад, что сегодня на заседании Альянса приняли решение о дополнительной поддержке Украине в эти сложные времена", – подчеркнул Кулеба.

      На 2020 год, по словам министра, есть 3 ключевых приоритета в работе Украины с НАТО.

      О каких ключевых приоритетах идет речь:

      • Получение Украиной статуса участника программы расширенных возможностей;
      • Разблокировка заседаний Комиссии Украина – НАТО;
      • Обновление комплексного пакета помощи НАТО для Украины.

      Кулеба отреагировал на решение НАТО: видео

       

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Грузии Йенс Столтенберг МИД Украины Дмитрий Кулеба – новости НАТО
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