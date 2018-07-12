В НБУ объяснили, какие последствия может иметь отсутствие транша МВФ

Национальный банк Украины видит риски относительно способности государства выполнить запланированные в бюджете расходы из-за отсутствия сотрудничества с Международным валютным фондом.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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"Дальнейшее промедление с реализацией условий программы сотрудничества с МВФ уменьшает вероятность получения финансирования, предусмотренного этой программой, и все больше сужает окно возможностей в привлечении долговых ресурсов на международных рынках капитала, необходимых для осуществления пиковых выплат по государственному долгу в 2018-2020 годах", – говорится в сообщении.

Национальный банк Украины также отмечает рост оттока капитала из Украины и сохранение высоких темпов трудовой миграции украинцев, которые называет одними из ключевых рисков экономической стабильности.