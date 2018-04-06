В небе над Харьковом заметили редкое оптическое явление: фото

Харьковчане наблюдали оптический феномен гало – редкую своеобразную радугу вокруг Солнца.

Об этом сообщил харьковчанин Владимир Кажанов, который стал очевидцем явления. Он опубликовал фотографии гало в небе над городом в своем Facebook.

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"Гало в небе над Харьковом. Редкое атмосферное явление. Раньше такие штуки в небе брали за знамение", – подписал фото Кажанов.

В небе над Харьковом заметили редкое оптическое явление

В небе над Харьковом зафиксировали гало

Что такое гало? Это оптическое явление в атмосфере, возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах. Самая распространенная форма гало – светлое слабо окрашенное круг вокруг Солнца или Луны. Подавляющее большинство гало – редкие явления, которые наблюдаются в странах с суровым климатом.