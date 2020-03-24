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      В некоторых регионах ощутимо подорожали продукты: АМКУ требует объяснений

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      В течение последних дней в некоторых областях Украины выросли цены на популярные продукты. В частности, с начала марта по меньшей мере на 50% подорожала гречка и картофель. Цены на морковь и лук выросли вдвое. Антимонопольный комитет требует у ритейлеров предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах на некоторые продукты.

      Комитет фиксирует факты повышения цен, осуществляя ценовой мониторинг по всей стране, анализируя сообщения в прессе и обращения граждан в органы АМКУ. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

      Обратите внимание Цены на продукты и карантин: почему растут и что будет дальше

      Цены на некоторые продукты выросли на половину, некоторые овощи подорожали вдвое.

      Что известно о повышении цен на продукты с начала марта:

      • в части областей цены на гречневую крупу выросли на 50%, на пшено – на 24%, на сахар – на 16%;
      • в некоторых сетях подорожали овощи, в том числе почти на 60% больше стоит картофель, вдвое подняли цены на лук и морковь.

      Учитывая ситуацию, комитет требует от пищевых ритейлеров оперативно предоставлять полную информацию о закупочных и розничных ценах. В частности, информировать о стоимости круп, хлеба, сахара, муки, самых популярных видов мяса, овощей и тому подобное.

      В Антимонопольном комитете напомнили, что центральный аппарат и территориальные отделения продолжают работать.

      Основное о коронавирусе в Украине

      • По состоянию на 24 марта в Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом. Из них трое – умерли, один человек выздоровел.
      • С 12 марта 2020 года в Украине ввели общенациональный карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.
      • С 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев, а с 18 марта запретила железнодорожные, авиа-, автобусные междугородние пассажирские перевозки. В некоторых городах устанавливают ограничения на движение общественного транспорта.
      • На время карантина не работают все учебные, культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе, кинотеатры и т. д. Исключения – аптеки, продуктовые магазины, АЗС, банки.
      • Из-за коронавируса режим чрезвычайной ситуации ввели в Киеве, Черновицкой, Днепропетровской, Харьковской, Житомирской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Тернопольской, Львовской областях.

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      Что запрещено в Украине на время действия карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Торговля Карантин в Украине 2020 Цены на гречку Цены Продукты
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