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      В нескольких городах Испании требовали свободы для захваченных украинских моряков: яркие фото

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      В нескольких городах Испании прошли акции в поддержку украинских моряков
      В нескольких городах Испании прошли акции в поддержку украинских моряков / Укрифнорм

      В Испании в воскресенье, 2 декабря, прошли акции протеста в поддержку украинских моряков, захваченных Россией. Украинская община протестовала в Мадриде, Барселоне, Валенсии и испанских городах.

      Об этом сообщает "Укринформ".

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      Так, в Мадриде активисты провели акцию под уже установленной новогодней елкой и прошлись по центральным улицам города. Участники держали в руках плакаты на испанском языке с требованием "свободы для украинских пленных моряков".

      Іспанія Українці Акції протесту Азовське море
      Протест в Барселоне/ Источник: ukrinform.ua

      Іспанія Акції протесту Агресія Росії
      Протест в Мадриде/ Источник: ukrinform.ua

      Издание отмечает, что акция не прошла без провокаций. Так, воспользовавшись доступом к микрофону, один человек выступил с провокационными заявлениями, однако протестующие сразу отреагировали.

      К слову, самую массовую акцию провели прихожане украинской католической общины в Валенсии.

      К слову, освобождения захваченных Россией украинских моряков требовали также в Польше. В центре Вроцлава 2 декабря собралось около сотни человек, чтобы осудить агрессию Кремля в Азовском море.

      Что известно про эскалацию конфликта в Азовском море и её последсвтия?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международным нормам. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь до Мариуполя. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Зато Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      Теги: Украина – Россия Конфликт в Азовском море Новости политики
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 2 декабря
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