В НХЛ появится еще один клуб с 2021 года

Национальная хоккейная лига (НХЛ) сезона 2021-2022 одобрила появление в лиге 32-го клуба из Сиэтла.

Руководители единогласно проголосовали за расширение. Вступительный взнос нового клуба составит 650 миллионов долларов.

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Домашние матчи в НХЛ новичок лиги будет проводить на KeyArena стоимостью 700 миллионов долларов, открытие которой запланировано на первый квартал 2021 года. В НХЛ клуб из Сиэтла войдет под названием "Сокайз".

Таким образом, Сиэтл будет играть в Западной конференции и в тихоокеанском дивизионе. "Аризона" переведется в центральный дивизион.

Последний раз состав участников лиги менялся в 2017 году. Тогда в НХЛ вступил "Вегас".

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