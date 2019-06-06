В Нидерландах 17-летняя жертва изнасилования покончила с жизнью из-за депрессии

Девочка впала в глубокую депрессию после того, как, начиная с 11-летнего возраста, трижды становилась жертвой насилия.

О намерении уйти из жизни Ноа Потховен сообщила накануне на своей Instagram-странице.

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"Я долго думала, стоит ли мне об этом рассказывать, но все равно решила это сделать. Возможно, для некоторых это стало неожиданностью, учитывая мои посты о госпитализации, но это мой давний план. Сразу перейду к делу: максимум через 10 дней я умру", – написала девушка.



Сейчас страница девушки в Instargam удалена

В своей заметке Ноа подчеркнула, что ее страдания невыносимы, она "не живет, а выживает", поэтому девушка приняла решение прекратить есть и пить. В доме девушки установили больничную койку.

Родители и медики согласились не прибегать к принудительному кормлению. Вероятно, что девушку обеспечивали обезболивающими, чтобы облегчить ее боль.

Что известно о насилии в отношении Ноа

Девочка подвергалась сексуальным домогательствам в возрасте 11 лет, а в 14 была изнасилована двумя мужчинами. Долгое время она это скрывала даже от родных.

В Ноа диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, депрессию и анорексию. Находясь в этом состоянии, она написала автобиографическую книгу, чтобы помочь подросткам, оказавшимся в похожей ситуации.



Ноа со своей книгой "Побеждать или учиться"

По словам родителей Ноа, они узнали о том, что происходит с дочерью лишь тогда, когда наткнулись во время уборки на ее прощальные письма друзьям и родственникам. Несколько раз девушку пытались лечить, иногда – принудительно.

Слухи об эвтаназии

Многие СМИ распространили информацию о том, что Ноа получила юридическое разрешение на эвтаназию.

Что такое эвтаназия?

Это практика прекращения (или сокращения) врачом жизни человека, страдающего неизлечимым заболеванием, испытывающего непереносимые страдания, на удовлетворение просьбы больного в безболезненной или минимально болезненной форме с целью прекращения страданий.

Сначала руководство медицинского учреждения отказывалось комментировать этот случай, ссылаясь на конфиденциальность. Однако 5 июня на сайте клиники Levenseindekliniek таки появилось сообщение о смерти девушки.

Чтобы положить конец неправильным слухам о смерти Ноа Потховен, мы ссылаемся на заявление, сделанное ее друзьями. Она не умерла от эвтаназии. Чтобы остановить страдания, она перестала есть и пить,

– говорится в нем.

Такую же информацию обнародовали и в одном из Instagram-аккаунтов, который накануне сообщал об эвтаназии девочки.

"Не понимаем, почему так много медиа распространяли ложь. Хотим исправить нашу ошибку по дезинформации. Простите", – отметили администраторы страницы.

Отметим, что согласно законам Голландии, эвтаназия разрешена детям с 12 лет, если врач признает их страдания несовместимыми с жизнью. Только в 2017 году таким образом ушли из жизни 6,5 тысячи человек.