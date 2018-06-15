В Нидерландах людям, которые едут на работу на велосипеде, хотят доплачивать

В Нидерландах выдвинули идею доплачивать работникам, которые едут на работу на велосипедах. С такой инициативой выступило правительство страны. Таким образом в стране хотят бороться с увеличением пробок на дорогах.

Об этом сообщает AFP.

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"Давайте пересаживаться с наших автомобилей на наши велосипеды", – такое заявление сделала на этой неделе заместитель министра инфраструктуры Нидерландов Стинте ван Вельдховен, объявляя о новых мерах, которые бы побуждали людей использовать велосипеды вместо автомобилей.

Таким образом министерство стремится, чтобы дополнительные 200 тысяч человек сменили авто на велосипеды и "накрутили" дополнительные три миллиарда километров.

За каждый километр на велосипеде из дома и обратно предлагают платить по 19 евроцентов.

Министр инфраструктуры обсудит это предложение и другие способы поощрения использования велосипедов при помощи финансовых вознаграждений, таких как субсидии на покупку велосипедов, "с крупными национальными компаниями и малыми и средними предприятиями",

– говорится в пресс-релизе министерства.