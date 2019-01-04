В Нидерландах на побережье выбросило сотни товаров из потерянных в море контейнеров

Голландские военные присоединились к работам по очистке побережья Нидерландов от товаров из 270 морских контейнеров, которые смыло с одного из крупнейших в мире грузовых судов.

Об этом сообщает AFP.

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Известно, что зарегистрированный в Панаме корабль MSC Zoe, который перевозил в основном игрушки, мебель и автозапчасти, потерял контейнеры поздно во вторник, 1 января, во время шторма в Северном море.

Более того, солдаты на острове Схирмонниког, у голландского северного побережья обнаружили закрытый мешок с опасным порошком, смытым с корабля.



В Нидерландах солдаты обнаружили закрытый мешок с опасным порошком//Фото: АР

Этот порошок был идентифицирован как "органический пероксид", легковоспламеняющееся вещество, что используется для изготовления пластмасс.



Сотни товаров на побережье Нидерландов//Фото: АР

Кроме того, объекты, включая пластмассу и полистирол, продолжают приплывать на берег голландских пляжей, а местные жители помогают в операции по очистке.

Стоит добавить, что сейчас около 30 контейнеров были найдены у побережья Нидерландов и Германии.

К слову, береговая охрана сообщила, что три контейнера, в которых перевозили органический пероксид на MSC Zoe, не были найдены и, вероятно, затонули.