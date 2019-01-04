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      В Нидерландах на побережье выбросило сотни товаров из потерянных в море контейнеров

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      В Нидерландах сотни товаров из потерянных в море контейнеров выбросило на побережье
      В Нидерландах сотни товаров из потерянных в море контейнеров выбросило на побережье / news.yahoo.com

      Голландские военные присоединились к работам по очистке побережья Нидерландов от товаров из 270 морских контейнеров, которые смыло с одного из крупнейших в мире грузовых судов.

      Об этом сообщает AFP.

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      Известно, что зарегистрированный в Панаме корабль MSC Zoe, который перевозил в основном игрушки, мебель и автозапчасти, потерял контейнеры поздно во вторник, 1 января, во время шторма в Северном море.

      Более того, солдаты на острове Схирмонниког, у голландского северного побережья обнаружили закрытый мешок с опасным порошком, смытым с корабля.

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      В Нидерландах солдаты обнаружили закрытый мешок с опасным порошком//Фото: АР

      Этот порошок был идентифицирован как "органический пероксид", легковоспламеняющееся вещество, что используется для изготовления пластмасс.

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      Сотни товаров на побережье Нидерландов//Фото: АР

      Кроме того, объекты, включая пластмассу и полистирол, продолжают приплывать на берег голландских пляжей, а местные жители помогают в операции по очистке.

      Стоит добавить, что сейчас около 30 контейнеров были найдены у побережья Нидерландов и Германии.

      К слову, береговая охрана сообщила, что три контейнера, в которых перевозили органический пероксид на MSC Zoe, не были найдены и, вероятно, затонули.

      Теги: Экология Водный транспорт Нидерланды
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 4 января
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