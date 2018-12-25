В Нидерландском храме более 58 дней не останавливают службу, чтобы спасти армянскую семью

В Нидерландах в храме Гааги с 26 октября непрерывно идет церковная служба. Таким способом уже более 1400 часов подряд служители помогают армянской семье избежать депортации.

Об этом сообщает CNN.

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Армянская семья Тамразян живет в Нидерландах почти девять лет. Известно, что пятеро членов семьи укрылись в церкви 25 октября 2018 года после того, как власти Нидерландов отклонил их запрос о предоставлении политического убежища. Более того, министр миграции Нидерландов Марк Харберс отказался использовать свои полномочия, чтобы вмешаться и разрешить семье остаться.

На прошлой неделе церковь заявила, что разочарована бездействием министра и пообещала продолжить службу. К слову, в соответствии с законодательством Нидерландов, полицейские не могут заходить в храм во время богослужения, поэтому служба идет уже более 1400 часов подряд.

Известно, что за это время в службе приняли участие сотни пасторов и волонтеров. Аксель Вике из церкви в Бетеле и общественного центра в Гааге рассказал, что служба стала чем-то вроде "паломничества" для людей в Нидерландах.

Незадолго до Рождества, когда мы восхваляем милосердие и человечность, мы чувствуем себя еще сильнее, чтобы нести ответственность за семью Тамразян,

— сказал глава протестантской церкви в Гааге, отец Тео Хеттема.

Кроме того, по его словам, церковь предоставила министру "большой файл с новой информацией", чтобы убедить его по делуэтой семьи.

Более того, старшая дочь семьи Тамразян 21-летняя Хайарпи написала в Twitter, что ее подбадривает полная посещаемость церкви.