В Нигерии люди самостоятельно весь день тушили масштабный пожар в торговом центре: жуткие видео
В бывшей столице Нигерии вспыхнула текстильная фабрика на пятом этаже коммерческого здания. Произошло все в первой половине дня, но так, как пожарные приехали поздно, стихия разошлась не на шутку и перекинулась на близлежащие постройки.
Ведрами и мисками с водой жители нигерийского Лагоса самостоятельно пытались потушить масштабный пожар. Пожарных не было несколько часов, поэтому к обеду пожар разгулялся не на шутку. Люди даже стали записывать спасателям обращение в соцсетях.
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Пожарные прибыли уже после обеда. Впоследствии оказалось, что пожарных задержал другой пожар – утром в пригороде Лагоса загорелась фабрика шин.
Но тушить торговый центр оказалось сложно из-за того, что источник огня блокировали боковые торговые сооружения.
Люди из окон пакетами выбрасывали товар, чтобы спасти хоть часть. Пожар потушили уже в конце дня. Информации о пострадавших нет. О причинах возгорания – власти пока молчат.
Отметим, что этот торговый центр – один из самых популярных в городе, ежедневно его посещают десятки тысяч человек.