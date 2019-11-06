В Нигерии люди самостоятельно весь день тушили масштабный пожар в торговом центре: жуткие видео

В бывшей столице Нигерии вспыхнула текстильная фабрика на пятом этаже коммерческого здания. Произошло все в первой половине дня, но так, как пожарные приехали поздно, стихия разошлась не на шутку и перекинулась на близлежащие постройки.

Ведрами и мисками с водой жители нигерийского Лагоса самостоятельно пытались потушить масштабный пожар. Пожарных не было несколько часов, поэтому к обеду пожар разгулялся не на шутку. Люди даже стали записывать спасателям обращение в соцсетях.

Читайте также: В Ровно произошел масштабный пожар в одном из местных ресторанов: фото

Пожарные прибыли уже после обеда. Впоследствии оказалось, что пожарных задержал другой пожар – утром в пригороде Лагоса загорелась фабрика шин.

Но тушить торговый центр оказалось сложно из-за того, что источник огня блокировали боковые торговые сооружения.

Man splashes buckets of water on massive fire at the popular Balogun Market of Lagos, Nigeria



pic.twitter.com/rFe1Uy5UUH — Breaking911 (@Breaking911) 5 листопада 2019 р.

Happening right now on Lagos island (Balogun market) pic.twitter.com/BMzJ99uUtD — YOUR ANCESTORS 3.0 (@adeFAYE_) 5 листопада 2019 р.

Люди из окон пакетами выбрасывали товар, чтобы спасти хоть часть. Пожар потушили уже в конце дня. Информации о пострадавших нет. О причинах возгорания – власти пока молчат.

Отметим, что этот торговый центр – один из самых популярных в городе, ежедневно его посещают десятки тысяч человек.