В Нигерии построят один из крупнейших НПЗ в мире

Самый богатый человек Африки, миллиардер Алико Данготе планирует до 2020 года построить в Нигерии один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в мире. Стоимость проекта составляет 10 миллиардов долларов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Отмечается, что НПЗ расположат рядом с бизнес-столицей Нигерии – Лагосом.

До середины 2020 года, когда предприятие выйдет на полную мощность, оно будет перерабатывать 650 тыс. баррелей нефти в сутки, заявил исполнительный директор Dangote Industries Ltd. Эдвин Девакумар.

Людям все еще сложно поверить, что мы можем все сделать в запланированные сроки и в рамках бюджета. Но я верю, что мы сможем. Проектов такого масштаба до сих пор было немного. Он огромный,

– сказал Девакумар в интервью Bloomberg.

Ожидаемый объем производства бензина – около 50 миллионов литров в сутки. Соотношение между нефтепродуктами может меняться в зависимости от текущего спроса, отметил Девакумар.

Нигерия сейчас потребляет около 35 млн литров бензина в сутки, поэтому излишки будут экспортироваться.