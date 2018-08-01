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В Николаеве 13-летний подросток за рулем авто сбил 6-летнего ребенка: фото с места ДТП

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В Николаеве подросток на авто наехал на 6-летнего мальчика
В Николаеве подросток на авто наехал на 6-летнего мальчика / mk.npu.gov.ua

Во вторник, 31 июля, в Николаеве 13-летний подросток за рулем автомобиля совершил наезд на 6-летнего мальчика, ребенка госпитализировали.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Инцидент случился около 18:25 во дворе жилого дома по улице 3-я Слободская, 170/2, что в Заводском районе Николаева.

59-летний мужчина передал управление автомобилем "Опель" своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять транспортным средством. Во время движения несовершеннолетний совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который в этот момент сидел на обочине дороги,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что малолетний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.


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13-летний подросток наехал на 6-летнего мальчика в Николаеве

Теги: Новости Украины Полиция Дети и несовершеннолетние Новости Николаева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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