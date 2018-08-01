В Николаеве 13-летний подросток за рулем авто сбил 6-летнего ребенка: фото с места ДТП
Во вторник, 31 июля, в Николаеве 13-летний подросток за рулем автомобиля совершил наезд на 6-летнего мальчика, ребенка госпитализировали.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.
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Инцидент случился около 18:25 во дворе жилого дома по улице 3-я Слободская, 170/2, что в Заводском районе Николаева.
59-летний мужчина передал управление автомобилем "Опель" своему 13-летнему внуку, чтобы научить его управлять транспортным средством. Во время движения несовершеннолетний совершил наезд на шестилетнего велосипедиста, который в этот момент сидел на обочине дороги,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что малолетний мальчик получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Сейчас правоохранители решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
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