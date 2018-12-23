01:20
24 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ракетное возбуждение Путина. Сходство Поклонской и Николая II
      Вєсті Кремля
      21:39, 22 декабря
      Вести.UA. Жир: Политическое будущее Вакарчука. Березовые резки для нардепов
      Вєсті.UA
      19:13, 22 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ИНДОНЕЗИЯ

      В Николаеве без предупреждения отменили первый авиарейс в Киев: известна причина

      117 Читати новину українською
      Рейсы в Киев из Николаева "подвинули" на несколько дней
      Рейсы в Киев из Николаева "подвинули" на несколько дней / Depositphotos

      Первый авиарейс из Николаева в Киев, который должен был состояться 22 декабря, отменен из-за низкого спроса на билеты. Кроме этого, о том, что рейс не состоится, не предупредили.

      Об этом заявил заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, пишут "НикВести".

      Читайте также: "Мрие" – 30 лет: что нужно знать об украинском гиганте Ан-225

      "В связи с низким процентом продажи билетов, потому что было очень мало времени на" раскрутку ", первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени для того, чтобы люди узнали, что есть такая возможность", – прокомментировал Гайдаржи.

      В свою очередь председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко выразил свое недовольство, что о запуске рейсов в Киев сообщили, а вот об их отмене – нет.

      "Вы тогда пообщайтесь с руководителем коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт "и передайте ему, пожалуйста: если он анонсирует что-то, то пусть он анонсирует и то, что он не выходит, чтобы я потом не оправдывался вместо него. Пусть он несет ответственность, а не уходит от нее. Я считаю, что здесь уже дело чести: или говорить конкретную дату и отвечать за это, или совсем не говорить ее. Я считаю, что нужно уже прекратить эту позорную практику", – раскритиковал ситуацию с отменой рейса Савченко.

      Отметим, что по состоянию на 23 часа 23 декабря никаких объявлений на сайте и Facebook-странице "Николаевского международного аэропорта" об отмене рейса нет.

      Ранее сообщалось о старте регулярных рейсов из международного аэропорта "Николаев" в аэропорт "Киев" (Жуляны) с 21 декабря.

      Теги: Новости Украины Путешествия Новости Киева Новости Николаева авиация
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 23 декабря
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 23 декабря: большие очереди на границе Польши и смертельное цунами в Индонезии
      23 декабря , 22:22 Главные новости 23 декабря: большие очереди на границе Польши и смертельное цунами в Индонезии
      324
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
      23 декабря , 20:00 Самые смешные мемы недели: пятнистый Шуфрич и странный костюм на "Мисс Вселенная"
      460
      Пожар в центре Львова, драка в Раде и провокации против Епифания – топ-5 видео недели
      23 декабря , 19:30 Пожар в центре Львова, драка в Раде и провокации против Епифания – топ-5 видео недели
      232
      Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      23 декабря , 15:00 Е-саботаж: як депутати намагаються знищити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення
      Олександра Дрік 279
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Что публикует в Instagram Леонила Гузь – новая " Мисс Украина 2018"
       1 октября , 14:05
      Оскар 2018: лента "Форма воды" победила в категории "Лучший фильм"
       5 марта , 06:48
      Главные новости футбола 29 августа: Определились участники Лиги чемпионов, Шевченко вызвал форварда в сборную Украины
       30 августа , 07:00
      Посмотрите на обезьяну за рулем автобуса (видео)
       10 октября , 12:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук