В Николаеве без предупреждения отменили первый авиарейс в Киев: известна причина

Первый авиарейс из Николаева в Киев, который должен был состояться 22 декабря, отменен из-за низкого спроса на билеты. Кроме этого, о том, что рейс не состоится, не предупредили.

Об этом заявил заместитель председателя Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи, пишут "НикВести".

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"В связи с низким процентом продажи билетов, потому что было очень мало времени на" раскрутку ", первый рейс перенесли на 26 декабря. Не было достаточно времени для того, чтобы люди узнали, что есть такая возможность", – прокомментировал Гайдаржи.

В свою очередь председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко выразил свое недовольство, что о запуске рейсов в Киев сообщили, а вот об их отмене – нет.

"Вы тогда пообщайтесь с руководителем коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт "и передайте ему, пожалуйста: если он анонсирует что-то, то пусть он анонсирует и то, что он не выходит, чтобы я потом не оправдывался вместо него. Пусть он несет ответственность, а не уходит от нее. Я считаю, что здесь уже дело чести: или говорить конкретную дату и отвечать за это, или совсем не говорить ее. Я считаю, что нужно уже прекратить эту позорную практику", – раскритиковал ситуацию с отменой рейса Савченко.

Отметим, что по состоянию на 23 часа 23 декабря никаких объявлений на сайте и Facebook-странице "Николаевского международного аэропорта" об отмене рейса нет.

Ранее сообщалось о старте регулярных рейсов из международного аэропорта "Николаев" в аэропорт "Киев" (Жуляны) с 21 декабря.