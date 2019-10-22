В Николаеве мужчина разносил по городу человеческие черепа: что он рассказал полиции – фото

Один человеческий череп правоохранители нашли в мусорной урне возле остановки общественного транспорта на перекрестке улицы Садовой и Центрального проспекта. Другой с сопроводительной запиской оказался под дверью местной жительницы. В конце полицейским удалось задержать мужчину, который носил по городу черепа.

На его след удалось выйти после того, как жительница Николаева, которой под дверь принесли череп, сообщила: скорее всего это сделал ее знакомый, с которым она ранее находилась в отношениях. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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Оперативники разыскали 27-летнего мужчину возле церкви на улице Садовой. Он признался, что принес череп к любимой, а то, что нашли в урне, – также дело его рук.

Полиция задержала мужчину, который признался: именно он разносил черепа по Николаеву / фото пресс-служба Нацполиции Николаева

Черепа мужчина достал из старинного склепа на кладбище. Там же, в склепе, он устроил себе место для ночлега и временно там жил. Когда туда прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые он разложил возле места захоронения.

На вопрос, зачем он принес любимой под дверь череп, мужчина ответил: "Хотел донести свои мысли". В свою очередь, правоохранители спросили, почему он не подарил ей шоколадку или цветы, мужчина ответил:

Кому что нравится. Мне черепа не нравятся, ей – не знаю. Принес, потому что так почувствовал сердцем.

А вот другой череп, найденный в урне, мужчина не выбрасывал. Говорит, принес его свидетелям Иеговы, которые зачастую стоят на перекрестке. Кто выбросил останки в корзину – не знает.

Злоумышленник вынес черепа из старого склепа/фото пресс-служба Нацполиции в Николаевской области

Склеп же николаевец открыл для "освобождения человеческих душ".

Теперь "освободителю" грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет. Против него завели уголовное производство по статье "Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего".

Мужчина разносил человеческие черепа по Николаеву: видео