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      В Николаеве на автозаправке нашли три трупа

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      На заправке в Николаеве нашли три трупа
      На заправке в Николаеве нашли три трупа / novosti-n.org

      На одной из автозаправок Николаева были обнаружены трупы трех человек, предположительно с огнестрельными ранениями. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, а наиболее вероятной версией убийства является ограбление.

      Тела погибших нашла жена одного из работников газовой заправки, которая пришла к своему мужу, сообщает издание "Новости N".

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      Когда она пришла на заправку и увидела, что на кассе никого нет, зашла внутрь. Там она нашла три тела, которые лежали в лужах крови. Одно из них принадлежало ее мужу. Она сразу же вызвала полицию.

      На месте убийства работают полицейские во главе с заместителем председателя Николаевской области. Кинологи с собаками пытаются взять след преступников.

      Автозаправка, на которой было совершено убийство: смотрите фото

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Жертвы Новости Николаева Убийство Полиция
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