В Николаеве на автозаправке нашли три трупа

На одной из автозаправок Николаева были обнаружены трупы трех человек, предположительно с огнестрельными ранениями. Полиция устанавливает все обстоятельства преступления, а наиболее вероятной версией убийства является ограбление.

Тела погибших нашла жена одного из работников газовой заправки, которая пришла к своему мужу, сообщает издание "Новости N".

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Когда она пришла на заправку и увидела, что на кассе никого нет, зашла внутрь. Там она нашла три тела, которые лежали в лужах крови. Одно из них принадлежало ее мужу. Она сразу же вызвала полицию.

На месте убийства работают полицейские во главе с заместителем председателя Николаевской области. Кинологи с собаками пытаются взять след преступников.

Автозаправка, на которой было совершено убийство: смотрите фото