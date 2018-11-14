В Николаеве на место ДТП приехали две скорые с пьяными водителями: видео

В Николаеве, ночью 14 ноября, полиция обнаружила сразу двоих водителей скорой помощи, которые приехали по вызову на ДТП в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает "Укринформ".

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У одного водителя в крови обнаружили 1,9 промилле алкоголя при допустимой норме 0,2. Он сказал, что поссорился с женой, а потому и выпил перед работой.

Другой водитель, у которого алкотестер обнаружил 0,64 промилле алкоголя, что тоже превышает допустимую норму, не смог объяснить свой поступок.

Обе кареты скорой помощи приехали на место ДТП в Николаеве оказывать помощь пострадавшим, в том числе – транспортировать в больницу.

Смотрите видео как пьяные водители скорой помощи в Николаеве приехали на место ДТП

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