19:29
13 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
29°C 13°C
  • вторник
    32°C 19°C
  • среда
    33°C 21°C
  • четверг
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Николаеве на пляже обнаружили массовую гибель рыбы: экологическое бедствие сняли на фото

134 Читати новину українською
Массовая гибель рыбы в Николаеве
Массовая гибель рыбы в Николаеве / Николаевский рыбоохранный патруль

В понедельник, 13 августа, в Николаеве на городском пляже "Стрелка" в акватории реки Южный Буг обнаружили массовую гибель рыбы, в частности, бычка.

Об этом в Facebook сообщил Николаевский рыбоохранный патруль.

Там уточнили, что на площади 105 квадратных метров пляжа было обнаружено 1740 экземпляров погибшего бычка размером от 5 до 15 сантиметров. То есть, на каждый квадратный метр приходилось по 16 погибших рыб.

Читайте также: Работники Николаевского заповедника вылавливали креветки в промышленных масштабах: подробности

Работники рыбоохранного патруля совместно с работниками Госпродпотребслужбы отобрали для анализа пробы воды из реки, на берегу которой был выявлен факт гибели рыбы.

Причины гибели бычка устанавливаются. Специалисты предполагают, что скорее всего, такой причиной стал сероводород, уровень которого в воде в результате деятельности человека в последнее время значительно увеличился.

Отметим, что 2018 год является маловодный для местных водоемов, из-за чего повышается соленость воды.

 

Теги: Новости Украины мир животных Новости Николаева Экология
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
сегодня, 18:00 Путешествия по Украине: достопримечательности Сумщины, которые поражают красотой
Уляна Корицька
Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
сегодня, 17:00 Как сделать фильм "Стус" кассовым и вернуть в него линию с Медведчуком: советы для Госкино
Юрій Бутусов
Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе
сегодня, 16:00 Мисс Украина Вселенная: какие красавицы побеждали в престижном конкурсе
Юлія Михайлова
До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
сегодня, 15:00 До яких маніпуляцій вдається Порошенко напередодні нового політичного сезону в Україні
Микола Давидюк
Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
сегодня, 14:00 Американский удар по Кремлю: что ждет Путина и Россию
Іван Яковина
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
На Азовском побережье – нашествие ядовитых медуз: видео
 25 июня , 19:45
Конец перемирия придет в последний день этого года, – военные
 25 декабря 2017 , 10:56
Знаменитый легионер: Шахтер предложил новый контракт, но я заинтересовал и другие клубы
 1 июня 2017 , 20:59
Жемчужина снимается с Первой лиги и прекратит существование
 4 мая , 18:17
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук