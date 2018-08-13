В Николаеве на пляже обнаружили массовую гибель рыбы: экологическое бедствие сняли на фото

В понедельник, 13 августа, в Николаеве на городском пляже "Стрелка" в акватории реки Южный Буг обнаружили массовую гибель рыбы, в частности, бычка.

Об этом в Facebook сообщил Николаевский рыбоохранный патруль.

Там уточнили, что на площади 105 квадратных метров пляжа было обнаружено 1740 экземпляров погибшего бычка размером от 5 до 15 сантиметров. То есть, на каждый квадратный метр приходилось по 16 погибших рыб.

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Работники рыбоохранного патруля совместно с работниками Госпродпотребслужбы отобрали для анализа пробы воды из реки, на берегу которой был выявлен факт гибели рыбы.

Причины гибели бычка устанавливаются. Специалисты предполагают, что скорее всего, такой причиной стал сероводород, уровень которого в воде в результате деятельности человека в последнее время значительно увеличился.

Отметим, что 2018 год является маловодный для местных водоемов, из-за чего повышается соленость воды.