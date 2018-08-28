В Николаеве нашли мертвым военного
В понедельник, 27 августа, в Николаеве нашли тело военнослужащего службы по контракту. Он служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде.
Об этом в Facebook сообщила 79-я десантно-штурмовая бригада (Николаев).
"27 августа 2018 года в одном из домовладений центрального района было обнаружено тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.
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Источник: 24 канал
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