В Николаеве нашли мертвым военного

В понедельник, 27 августа, в Николаеве нашли тело военнослужащего службы по контракту. Он служил в 79-й десантно-штурмовой бригаде.

Об этом в Facebook сообщила 79-я десантно-штурмовая бригада (Николаев).

"27 августа 2018 года в одном из домовладений центрального района было обнаружено тело военнослужащего военной службы по контракту бригады без признаков жизни. Предварительная причина смерти – механическая асфиксия через повешение. Продолжаются следственные действия", – говорится в сообщении.

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