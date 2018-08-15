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В Николаеве очевидцы ДТП совершили самосуд над водителем, который сбил женщину с ребенком

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В Николаеве свидетели аварии совершили самосуд над водителем
В Николаеве свидетели аварии совершили самосуд над водителем / Фото из свободных источников

В Николаеве свидетели ДТП совершили самосуд над водителем автомобиля "Lanos" и его женой. Транспортное средство на пешеходном переходе сбило женщину с ребенком.

Об этом информирует "Новости N".

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Вечером 14 августа на пересечении Центрального проспекта и улицы Рюмина в Николаеве автомобиль Daewoo Lanos сбил женщину, которая переходила вместе с ребенком улицу по пешеходному переходу.

Отмечается, что "Lanos" поворачивал с улицы Рюмина направо, на проспект, в направлении улицы 8-го Марта. Во время осуществления поворота водитель остановился и пропустил трех пешеходов, а вот женщину с ребенком, которые переходили проспект чуть поодаль, не заметил. Водитель начал движение и толкнул пешеходов.

ДТП Миколаїв

В Николаеве произошло ДТП

От полученного удара женщина упала на асфальт. Ребенок, к счастью, не пострадал.

А вот дальше произошло нечто неординарное: двое случайных прохожих, которые стали свидетелями аварии, подбежали к автомобилю и начали вытаскивать из него 64-летнего водителя. При этом водителю было нанесено несколько ударов в лицо. Этим дело не ограничилось – дальше мужчины вытащили из салона авто 65-летнюю жену водителя, которая сидела на переднем сидении. Женщину также ударили несколько раз и повалили на асфальт,
– информируют в издании.

Кроме того, в автомобиле разбили стекло правых задних дверей и оторвали зеркало заднего вида.

Полицейским "мстители" объяснили свои действия тем, что им показалось, будто водитель хочет скрыться и они таким образом пытались "предотвратить" его отъезд с места ДТП. Правоохранители послушали объяснения мужчин, которые избивали водителя и его жену и решили их отпустить.

ДТП Миколаїв

Очевидцы аварии совершили самосуд над водителем и его женой

По словам медиков, женщина, которую сбили на пешеходном переходе, не получила серьезных травм, ее отправили домой.

Водитель "Lanos" после оформления ДТП намеревался поехать в Заводской райотдел полиции и написать заявление о хулиганских действиях в отношении себя и своей жены.

Водитель рассказал свою версию инцидента:

 

Теги: Новости Украины Полиция Аварии и ДТП Новости Николаева
Источник: 24 Канал
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