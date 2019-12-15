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      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИТОГИ 2019

      В Николаеве при загадочных обстоятельствах умерли 2 дальнобойщика, еще 3 – в тяжелом состоянии

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      В Николаеве загадочно умерли дальнобойщики / Иллюстративное фото

      Мужчин нашли вечером 14 декабря возле придорожного кафе на Одесском шоссе, в микрорайоне Варваровка. Патрульным поступила информация о смерти 54-летнего мужчины. Когда они приехали на место вызова, то обнаружили мертвым еще и 38-летнего напарника погибшего.

      Скорую пришлось вызывать еще к троим дальнобойщикам: 33-х, 38-ми и 57-ми лет. Один из них в крайне тяжелом состоянии. Все мужчины родом из Винницкой и Черниговской областей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Николаевской области.

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      Правоохранители сейчас устанавливают обстоятельства и причины трагедии, на месте работает следственно-оперативная группа. Так, полицейские опрашивают очевидцев и персонал всех заведений питания, расположенных поблизости.

      Предварительно, по словам свидетелей, известно, что мужчины употребляли алкоголь и ели в придорожном кафе. Образцы продуктов и спиртных напитков оттуда пока изымают, их направят на экспертизу.

      По факту смерти двух мужчин полиция уже открыла уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Жертвы Полиция Новости Николаева
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