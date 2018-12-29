В Нью-Йорке полиция впервые применит дронов во время празднования Нового Года

В департаменте полиции Нью-Йорка решили применить беспилотный аппарат для видеонаблюдения за толпой, во время празднования Нового Года в ночь с 31 декабря на 1 января на Таймс-Сквер.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

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Отмечается, что таким образом в полиции города впервые применят беспилотники для подобной цели.

Полиция Нью-Йорка впервые применит воздушный дрон для наблюдения за толпой что соберется в понедельник на Таймс-Сквер во время торжеств и спуска новогодней шара,

– заявили представители правоохранительных органов.

Дрон будет оборудован камерой для наблюдения за сотнями тысяч людей, которые соберутся на празднование. Для безопасности беспилотник прикрепят к крыше одного из зданий.

С помощью дрона в полиции планируют расширить возможности правоохранительных органов, которые и так будут наблюдать за улицами в этом районе из 1225 фиксированных камер.

В то же время в полиции отметили, что в целях безопасности будет полностью запрещено использование гражданами собственных беспилотников. Если кто-то сделает это в новогоднюю ночь – рискует попасть в тюрьму.